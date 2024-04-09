۱۲۰ نجاتگر گلستانی در تعطیلات عید سعید فطر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز دور سوم سفرها خبر داد و اظهار کرد: در ایام تعطیلات عید سعید فطر ۱۲۰ نجات گر در استان فعالیت خواهند داشت و در صورت نیاز به مسافران خدمات رسانی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه در این ایام ۴۰ دستگاه خودرو کمک دار و آمبولانس در استان فعالیت خواهند داشت، افزود: سر شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر در تمامی پایگاه‌های آماده پاسخگویی به مسافران است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: باتوجه به هشدار نارنجی هواشناسی از فردا تا روز شنبه تغییرات محسوس دما، بارندگی، وزش باد شدید را در استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مسافران در بحث رانندگی احتیاط و مقررات را رعایت کنند، افزود: مسافران از اسکان در کنار رودخانه‌ها و رفتن به نقاطی که کوهستانی است خودداری کنند چراکه احتمال گمشدگی و اثابت رعد و برق وجود دارد.

غریب آبادی اظهار کرد: با توجه به هشدار هواشناسی برای آبگرفتگی معابر به مسافران توصیه می‌شود در چادر مستقر نشوند و از وسایلی چون پیک نیک و گاز برای وسایل گرمایشی استفاده نکنند تا در سلامت کامل بتوانند استان را ترک کنند.