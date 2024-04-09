جذب بیش از ۷۰۰۰ حامی برای یتیمان مددجوی کمیته امداد گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان به لحاظ درآمدی و اجرای برنامه‌های ماه مبارک رمضان رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

وی با اشاره به توزیع اطعام مهدوی در استان، افزود: در ایام ماه مبارک رمضان ۲۰۰ آشپزخانه مهدوی توانستند تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرس غذای گرم را در بین نیازمندان توزیع کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان گفت: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پیش بینی شده بود در این ایام میزان ۷۳ هزار سبد معیشتی در بین نیازمندان استان توزیع کنیم اما با همت خیرین این رقم به ۷۸ هزار سبد معیشتی رسیده است.

وی در خصوص اجرای طرح ایتام هم، یادآور شد: امسال با همت همه مردم بیش از هفت هزار و یکصد حامی حمایت خود را از هشت هزار فرزند یتیم و محسنین استان گلستان اعلام کردند.

بابایی اظهار کرد: طبق آخرین آمار اعلام شده مردم استان توانستند ۳۳۵ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی گلستان کمک کنند که این رقم در سال گذشته میزان ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.