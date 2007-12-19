چهار گنجینه جدید در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علیرضا قربانی صبح امروز در جلسه هاهنگی ایجاد گنجینه تاریخی در شهرستان چالدران افزود: با ایجاد این گنجینه ها، تعداد موزه های موجود در استان به 9 گنجینه افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه این گنجینه ها در بخش های مردم شناسی، باستان شناسی و صنایع دستی احداث می شوند، اظهار داشت: ارومیه، سلماس، چالدران و مهاباد شهرهایی هستند که تا پایان سال جاری گنجینه های تاریخی جدید استان در آنها ایجاد خواهد شد.

قربانی ادامه داد: هم اکنون پنج باب گنیجنه تاریخی در شهرستانهای ارومیه، ماکو، میاندوآب، خوی و نقده در استان وجود دارد که در آنها بیش از 22 هزار قطعه اشیاء عتیقه و باستانی نگهداری می شود.

وی در ادامه از اختصاص چهار میلیارد ریال برای مطالعه، توسعه و تجهیز گنجینه های جدید خبر داد.

فرماندار چالدران نیز در این نشست با اشاره به وجود آثار تاریخی در این شهرستان افزود: برای تسریع در ایجاد این گنجینه در چالدران هزار متر زمین اهدا می شود.

در این نشست مقرر شد تا زمان ساخت گنجینه جدید، ساختمان اجاره ای برای ایجاد موزه در این شهرستان در اختیار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار داده شود.