فعالیت ۱۵۷۰ مبلغ اوقاف در نوروز و رمضان ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین هادی شفیع با بیان اینکه نوروز و ماه رمضان امسال، اداره کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف به منظور نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم و تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف اقدام به اعزام ۱۵۷۰ مبلغ به امامزادگان، بقاع متبرکه و مناطق محروم سراسر میهن اسلامی کرده است اظهار کرد: این مبلغان در اجرای طرح تفسیر و تلاوت قرآن کریم و جز خوانی به صورت خانه به خانه فعالیت چشمگیری دارند.
وی افزود: برپایی خیمههای معرفت در میدان اصلی شهر مناطق توریستی کنار ساحل و مکانهای دارای ازدحام جمعیت و دور از فضای امامزادگان و بقا متبرکه، برگزاری غرفههای مختلف با موضوعاتی همچون گفتمان انقلاب اسلامی، جهاد تبیین، مشاوره و روانشناسی، کودک و نوجوان و بازی کافهای به نام گفتوگو همراه با پذیرایی و پاسخ به شبهات دینی و همچنین اجرای مسابقات هنری نظیر تئاتر سرود عروسکگردانی، از دیگر فعالیتهای مبلغان در قالب طرحهای آرامش بهاری و ضیافت الهی هستند.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه برنامههای متنوع فردی، جمعی و خانوادگی همراه با جوایز متنوع برای جذب حداکثری در قالب این طرحها پیشبینی شده است گفت: از دیگر برنامهها میتوان به برگزاری دعاهای افتتاح، حدیث کسا و دعای کمیل، برپایی سلسله نشستهای بصیرتی جوان در قالب سخنرانی چند رسانهای در فضایی صمیمانه در خارج از شهر پارک ها سواحل و مناطق تفریحی و برگزاری جشن روزه اولیها هر روز در یک شهر و روستا اشاره کرد.
وی ادامه داد: امامزادهگردی طرح دیگری است که با هدف شناساندن امامزادگان و بقاع متبرکه به نسل امروز برنامهریزی شده البته در چارچوب این طرح به مباحث دیگری همچون بیان طرح کلی اندیشه اسلامی و پاسخ به شبهات سیاسی، مشاوره و روانشناسی کودک و نوجوان، خانواده و مباحث تحصیلی هم توجه شده است.
شفیع از حضور مبلغان اوقاف در کمپهای ترک اعتیاد و زندانها خبر داد و گفت: در خیمههای معرفت همچنین به مبحث فرقههای انحرافی، مهدویت و امامشناسی هم توجه ویژهای صورت میگیرد.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: این اداره کل در راستای پوشاندن جامعه عمل به منویات مقام معظم رهبری و بیانات ریاست معزز سازمان و توجه ویژه به قرآن کریم، طی ماه رمضان امسال نسبت به اعزام ۱۰۰ تن از اساتید تفسیر حوزه علمیه به امامزادگان و بقاع متبرکه اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس مفسران قرآن با حضور در نشستها و محافل ترتیلخوانی و ایراد سخن در قالب تفسیر کلام وحی همراه با با پوشش رسانهای از طریق صدا و سیما و رسانههای استانی اقدام به فعالیت تبلیغی میکنند.
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