98 درصد عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس انجام شده است

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بیش از 80 درصد از عملیات اجرایی ایستگاه های بالابر و پمپاژ فاضلاب شهر بندرعباس و 52 درصد از عملیات اجرایی لوله گذاری اصلی و فرعی و انتقال به پایان رسیده و بیش از 42 هزار انشعاب نیز در شهر بندرعباس میان مشترکین واگذار شده است.

وی اظهار داشت: زمان آغاز عملیات سال 73 بود که با بازنگری پیمانکار طرح "شرکت مهاب قدس" از منطقه گلشهر جنوبی آغاز شد که در حال حاضر بخش وسیعی از محلات شرق "خور گورسوزان" به شبکه فاضلاب شهری متصل شد و مشکل خاصی در این مناطق مشاهده نمی شود.

خادمی یادآور شد: بیش از 50 هزار واحد مسکونی در محلات متعدد شرقی شهر از جمله رسالت جنوبی، رسالت شمالی، شمال بلوار امام حسین(ع)، گلشهر شمالی، گلشهر جنوبی، طلائیه، دیداس، طلوع، داماهی، نخل ناخدا و الهیه از شبکه فاضلاب شهری بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خاطر نشان کرد: مساحت پنج هزار و 200 هکتاری شهر بندرعباس و اقلیم ویژه این منطقه در عدم توانایی خاک برای نگهداری فضولات در خود و جاری شدن فاضلاب در معابر شهری یکی از چالشهای اساسی مدیریت شهری است که با احداث کامل طرح فاضلاب شهری این مشکل نیز برطرف خواهد شد و چهره شهر نیز تغییری اساسی می یابد.

خادمی افزود: تاکنون اعتبار 766 میلیارد ریالی برای انجام این پروژه هزینه شده که برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری نیازمند 447 کیلومتر لوله گذاری، تکمیل ایستگاه بالابر غرب شهر و ایستگاه بالابر سورو و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب 640 میلیارد ریال هستیم که در صورت تامین، ظرف دو سال آینده شاهد راه اندازی فاضلاب برای تمامی نقاط شهر هستیم.

هزینه دریافت انشعاب فاضلاب برابر با 75 درصد یک انشعاب آب و معادل 175 هزار تومان ارزش گذاری شده است که هزینه ماهانه آن نیز معادل 75 درصد آب بهای صادره خواهد بود.