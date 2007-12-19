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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

سردار طاهری:

احساس امنیت در استان سمنان بیشتر از دیگر نقاط کشور است

سمنان - خبرگزاری مهر : فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: برابر نظرسنجی معاونت اجتماعی ناجا، احساس امنیت در سمنان بیشتر از سایر استانهای کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علیرضا طاهری صبح امروز در صبحگاه نیروهای انتظامی شهرستان سمنان اظهار داشت: سمنان برابر اعلام رئیس جمهور در سفر استانی از امن‌ ترین استانهای کشور است.

وی با اشاره به تردد سالانه 12 میلیون زائر حرم رضوی از جاده های استان، افزود: کارکنان نیروی انتظامی با همکاری و همیاری مردم با اجرای همه طرح ها، امنیت مردم را حفظ می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز هدف از سفر خود به استان را بررسی عملکرد و مسایل و مشکلات نیروی انتظامی این استان عنوان کرد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: کارشناسان ناجا از چند روز قبل در استان استقرار یافته و نظارت جامعی بر فعالیتهای ناجا در این استان داشته ‌اند و ارزیابی و کارشناسی خود را انجام داده اند که عملکرد، مشکلات و نواقص برای رفع آن ارزیابی شده است.

در این صبحگاه، 12 یگان انتظامی شهرستان سمنان در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان با حضور فرماندهی نیروی انتظامی کشور از مقابل جایگاه رژه رفتند.

کد مطلب 607489

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