یونیسف و آموزش و پرورش آذربایجان غربی طرح مشترک اجرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، بهروز اسدی، صبح امروز در مراسم آغاز این طرح در روستاها و مناطق محروم شهرستان مهاباد افزود: این طرح آموزشی با عنوان طرح " استفاده از نیروهای تسهیلگر و دستیار معلم" در روستاهای محروم این استان و تنها برای دانش آموزان دختر اجرا می ‌شود.

وی با اعلام اینکه مهاباد، چالدران، تکاب و شاهین دژ شهرستان های مورد نظر برای اجرای طرح مذکور هستند، هدف از اجرای این طرح را افزایش پوشش تحصیلی در مناطق روستایی، مشارکت دادن دانش ‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری، ایجاد نظام حمایتی و افزایش امنیت روانی در دانش آموزان دختر عنوان کرد.

اسدی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح، بیش از چهار هزار نفر دانش آموز و ‪ ۲۶۵‬نفر آموزگار مناطق روستایی در این طرح حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این طرح در هر شهرستان در سه مدرسه شهری اجرا می شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در مرحله نخست این طرح در هر شهرستان، هفت مدرسه روستایی تحت پوشش که برای هر مدرسه سه نفر دستیار معلم دختر با حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی و حداقل سن ‪ ۱۵‬سال که بومی همان روستا باشد، بکارگیری شود.