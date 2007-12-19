تجلیل از بانوی پیشکسوت فرهنگ / تهرانگردی برای زنان نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سمیرا اصلان پور مشاور وزیر ارشاد در امور بانوان با اعلام این خبر گفت: این 30 سکه علاوه بر جوایزی است که در هر رشته به افراد برگزیده تعلق می گیرد. همچنین با موافقت معاونت فرهنگی ارشاد، این معاونت از هر یک از کتابهای برگزیده جشنواره بانوی فرهنگ، 1000 نسخه خریداری خواهد کرد.

وی درخصوص نحوه برگزاری جشنواره بانوی فرهنگ در سال آینده افزود: در سال 87 جشنواره دست کم در همین شش رشته برگزار می شود و در صورت امکان، تعداد رشته های آن را توسعه خواهیم داد.

اصلان پور با اشاره به بخشی دیگر از فعالیتهای دفتر امور بانوان ارشاد در حوزه انتخاب فیلم برتر خاطرنشان کرد: سال گذشته با مشارکت نهادها و تشکلهای فرهنگی بخش خصوصی در بخش جنبی جشنواره فیلم فجر با عنوان "تجلی اراده ملی" شرکت و فیلم برتر را با جایزه ای 10 سکه ای انتخاب کردیم و امسال نیز مقدمات این انتخاب طی مذاکراتی با معاونت سینمایی وزارت ارشاد در دست انجام است.

مسئول دفتر امور بانوان وزارت ارشاد همچنین به طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی دفتر امور بانوان به منظور انعکاس فعالیتهای فرهنگی بانوان و اجرای دو طرح ایرانگردی و تهرانگردی برای زنان نویسنده به عنوان دو اقدام اخیر این دفتر اشاره کرد و گفت: طرح تهرانگردی زنان نویسنده با همکاری انجمن قلم در دست پیگیری است و هدف از آن معرفی آثار تاریخی و طبیعی تهران، امامزاده ها و محلات قدیمی به زنان نویسنده است که کمتر از وجود این مکانها اطلاع داشته یا فرصت و امکان دیدار از این اماکن قدیمی و دورافتاده را دارند. احتمال دارد که انجمن قلم این طرح را برای آقایان نیز ارائه کند.

وی افزود: برای اجرای این طرح درصدد جلب مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستیم.

مشاور وزیر ارشاد همچنین با اشاره به تاثیر دیدار زنان نویسنده از این اماکن بر تقویت مولفه های داستانی - از جمله فضاسازی در آثار - تصریح کرد: هر چه جزئیات بیشتری وارد آثار داستانی شود، به ملموس و واقعی تر شدن داستان کمک می کند و امیدواریم آشنایی زنان نویسنده با فضاهای کمتر شناخته شده شهری بزرگ و قدیمی چون تهران به ایجاد چنین تاثیری در داستانهایشان منجر شود.

اصلان پور از طرح ایرانگردی نویسندگان زن که تاکنون سه مرحله از آن طی سفرهایی به کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و کرمانشاه به اجرا درآمده، به عنوان فرصتی برای کسب تجارب عینی توسط زنان نویسنده یاد کرد و ادامه داد: آن دسته از نویسندگان زن که به شرکت در این سفرها تمایل دارند می توانند به دفتر امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.

وی همچنین درباره آثار و نتایج این گونه سفرها گفت: بانوان نویسنده کمتر فرصتی برای این گونه سفرها دارند و بسیاری از زنانی نیز که در سفرهای گذشته با ما همراه بودند، اذعان می کردند که به رغم سفر قبلی به منطقه، بسیاری از زوایای جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و آداب و سنن مردم استان از نظرشان پنهان مانده بود که در سفر گروهی به آنان پی بردند.

مسئول دفتر امور بانوان وزارت ارشاد همچنین از برگزاری نشستهای منظم نقد رمان از منظر حضور و پرداخت شخصیت زن توسط این دفتر خبر داد و اضافه کرد: این نشستها احتمالا با مشارکت انجمن قلم و دعوت از اعضای آن برای حضور در نشست تشکیل شده و گزارش مباحث آن در مطبوعات منعکس خواهد شد.

به گزارش مهر، مراسم اهدای جوایز دومین جشنواره بانوی فرهنگ در فاصله زمانی 17 (سالروز کشف حجاب) و 19 دی (قیام مردم شهر قم) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار می شود.