آرزوی مهرام برای پیروزی مازندرانی ها/ کارسخت صبا برای بقا در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، امتیاز نزدیک و مشابه تیم های صباباتری، ذوب آهن، مهرام و کاوه باعث شده نتیجه این تیم ها به همراه پتروشیمی بندرامام و بیم مازندران فردا بازی های حساس و سرنوشت سازی را در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی برگزار کنند. برنامه بازی های هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به این شرح است:

صباباتری - بیم مازندران (ورزشگاه آزادی - ساعت 15)

شاگردان شاهین طبع که پس از هفته ها توانستند به آرزوی خود در مورد صدرنشینی دست یابند چاره حفظ این موقعیت را در شکست بیم می بینند. در حالی که رسیدن به این برتری چندان راحت نیست. صاباتری در بازی رفت هم با نتیجه 88 بر 82 مغلوب مازندرانی ها شد و این بار در شرایطی باید با این تیم روبه رو شود که بیم با تقویت کادر فنی خود برای کسب نتایج بهتر و بالا آمدن از رده پنجم دور خیز کرده است. با این حساب نتیجه این بازی هم مثل سایر دیدارهای ورزشگاه آزادی اصلا قابل پیش بینی نیست.

کاوه تهران - ذوب آهن اصفهان ( ورزشگاه آزادی - ساعت 17)

دو تیم به لحاظ روحی و روانی شرایط کاملا متفاوتی برای حضور در این میدان دارند. بازیکنان فرزاد کوهیان شاد و سرمست از شکست مهرام به دنبال دومین پیروزی دلچسب هستند در حالیکه اصفهانی ها که هنوز به باخت خود در بازی خانگی برابر صباباتری و علل آن فکر می کنند با این نیت به تهران می آیند تا هم پیروزی دور رفت (79 بر77) را تکرار کنند و هم با به دست آوردن 2 امتیاز دیگر موقعیت خود را در رده دوم جدول تحکیم بخشند.

مهرام - پتروشیمی بندر امام (ورزشگاه آزادی - ساعت 19)

بازیکنان مهرام که احتمالا هنوز درشوک شکست غیرقابل باور خود مقابل کاوه هستند برای بازگشت دوباره به صدر جدول بدون تکیه به اما واگرها، باید پیروز بازی فردا باشد. البته تحقق صدرنشینی در بازی های فردا مستلزم شکست صباباتری در دیدار با بیم مازندران هم است. در هر حال مهرام در بازی رفت به راحتی و با نتیجه 94 بر 77 حریف ماهشهری را شکست داد. هر چند که در حال حاضر یاران پتروشیمی در اوضاع و احوال خوبی به سر می برند اما به نظر می رسد مهرامی ها به راحتی از کنار بخشی از مجوز صدرنشینی خود در این بازی عبور نمی کنند.

قزوینی ها دوشنبه شب با برتری مقابل شهرداری گرگان خود را به قسمت بالای جدول نزدیک تر کردند و حالا در اندیشه شکست تیمی هستند که تنها یک برد در کارنامه این فصل خود دارد تا از این طریق این فاصله را کم تر و کم تر کنند. بازی رفت دو تیم با پیروزی 78 بر 62 پردیس خاتمه یافت.

آرارات تهران - شهرداری گرگان (سالن آرارات تهران - ساعت 16)

دو تیم در بازی های اول این هفته خود بازنده بودند. با این تفاوت که شهرداری گرگان در یک بازی خانگی مغلوب شد و آرارات در ماهشهر نتیجه را واگذار کرد. به هر روی که دو شهرداری گرگان و آرارات که در میانه نزدیک به انتهای جدول و در فاصله یک پله ای نسبت به هم قرار دارند دوست ندارند ناکامی های این هفته خود را تکمیل کنند. در نیم فصل نخست نتیجه تلاش دو تیم با برتری 83 بر 61 شهرداری به پایان رسید.

گل گهر سیرجان - دانشگاه آزاد (سالن تختی شهرکرد - ساعت 16)

بازیکنان دو تیم جزو سه تیم انتهای جدول هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند و باید از تمام توان خود بهره ببرند تا بتوانند حداقل از جایگاه های فعلی دور شوند. البته شاگردان علی توفیق که در آخرین بازی موفق به شکست هیئت شهرکرد شدند در حال حاضر شرایط بهتری برای کسب امتیاز کامل دارند هر چند که درمرحله رفت بازی را با نتیجه 68 بر67 واگذار کردند.

جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

1- صباباتری تهران (16 بازی – 29 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (16 بازی – 28 امتیاز)

3- مهرام تهران (15 بازی – 28 امتیاز)

4- کاوه تهران (16 بازی – 28 امتیاز)‌

5- بیم مازندران (16 بازی – 25 امتیاز)

6- پتروشیمی بندر امام (16 بازی – 25 امتیاز)

7- پردیس متحد قزوین (13 بازی – 21 امتیاز)

8- شهرداری گرگان (16 بازی – 21 امتیاز)

9- آرارات تهران (15 بازی – 20 امتیاز)

10- دانشگاه آزاد تهران (15 بازی – 19 امتیاز)

11- گل گهر سیرجان (16 بازی – 19 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال شهر کرد (16 بازی – 17 امتیاز)