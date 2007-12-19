  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

نیویورک تایمز :

رابطه بوش با رهبر جناح اکثریت "سنا" در آستانه فروپاشی است

به نوشته یک روزنامه غربی، هر چند در گذشته دموکراتهای آمریکا رابطه چندان خوبی با رئیس جمهور این کشور نداشتند، اما اظهارات جدید رهبر جناح اکثریت سنا درباره جرج بوش، رابطه رئیس جمهور با این سناتور باسابقه و با نفوذ را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز،"هری رید" در سخنان جدید خود بوش را یک فرد بازنده و دروغگو خطاب کرده و رئیس جمهور آمریکا را "پادشاه جرج" نامید و این سخنان بیانگر اوج اختلافات موجود میان کاخ سفید و دموکراتهای حاضر در سنای آمریکاست.

به نوشته این روزنامه، تنفر هری رید از جرج بوش به همین جا خلاصه نمی شود و رهبر اکثریت سنا بارها رئیس جمهور آمریکا را با لفظ "این پسر" خطاب کرده به طوری که در یک مصاحبه در هفته گذشته اعلام کرد : واقعا مشکلات موجود در کار با "این پسر" مرا گیج و سرگردان کرده است.

بر همین اساس، در هفته های اخیر و با مطرح شدن بودجه جدید و مخارج مربوط به جنگ، مالیاتها و امور بهداشتی کودکان آمریکایی، شدت انتقادهای سنا و به ویژه هری رید از جرج بوش افزایش یافته است.

به گزارش مهر، هری رید به تازگی اعلام کرده که : ترس من از این است که در آینده، از دوره ریاست جمهوری بوش به عنوان یک دوره نادر و تاریک یاد شود.

بر همین اساس، علاوه بر مسائلی که روزنامه نیویورک تایمز درباره اختلافات هری رید و جرج بوش نوشته می توان مواردی چون اقدام سیا در از بین بردن مدارک شکنجه زندانیان و اطلاع کاخ سفید از این مسئله، مسئله عراق و نحوه تعامل با بحران این کشور، موضوع هسته ای ایران و گزارش مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) درباره غیر نظامی بودن فعالیتهای هسته ای تهران و مشخص شدن دروغ پردازیهای بوش درباره ایران و همچنین بسیاری از موارد دیگر را نیز به موارد اختلاف رهبر اکثریت سنا با رئیس جمهور آمریکا افزود.  

