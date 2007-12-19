رابطه بوش با رهبر جناح اکثریت "سنا" در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز،"هری رید" در سخنان جدید خود بوش را یک فرد بازنده و دروغگو خطاب کرده و رئیس جمهور آمریکا را "پادشاه جرج" نامید و این سخنان بیانگر اوج اختلافات موجود میان کاخ سفید و دموکراتهای حاضر در سنای آمریکاست.

به نوشته این روزنامه، تنفر هری رید از جرج بوش به همین جا خلاصه نمی شود و رهبر اکثریت سنا بارها رئیس جمهور آمریکا را با لفظ "این پسر" خطاب کرده به طوری که در یک مصاحبه در هفته گذشته اعلام کرد : واقعا مشکلات موجود در کار با "این پسر" مرا گیج و سرگردان کرده است.

بر همین اساس، در هفته های اخیر و با مطرح شدن بودجه جدید و مخارج مربوط به جنگ، مالیاتها و امور بهداشتی کودکان آمریکایی، شدت انتقادهای سنا و به ویژه هری رید از جرج بوش افزایش یافته است.

به گزارش مهر، هری رید به تازگی اعلام کرده که : ترس من از این است که در آینده، از دوره ریاست جمهوری بوش به عنوان یک دوره نادر و تاریک یاد شود.

بر همین اساس، علاوه بر مسائلی که روزنامه نیویورک تایمز درباره اختلافات هری رید و جرج بوش نوشته می توان مواردی چون اقدام سیا در از بین بردن مدارک شکنجه زندانیان و اطلاع کاخ سفید از این مسئله، مسئله عراق و نحوه تعامل با بحران این کشور، موضوع هسته ای ایران و گزارش مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) درباره غیر نظامی بودن فعالیتهای هسته ای تهران و مشخص شدن دروغ پردازیهای بوش درباره ایران و همچنین بسیاری از موارد دیگر را نیز به موارد اختلاف رهبر اکثریت سنا با رئیس جمهور آمریکا افزود.