تقارب اعیاد سه دین ابراهیمی؛ نزدیکی جوامع بریتانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالمیاح از نامزدهای پارلمانی حزب ریسپکت اظهار داشت: درطول این ماه خداوند به زائران مسلمان توجه خاصی نشان داده و موهبت الهی خود به را میان مخلوقات پخش می کند.

عبدالمیاح امروز چهارشنبه 19 دسامبر را در کنار سایر مسلمانان و همکاران وی در حوزه انتخاباتی در مرکز مسلمانان لندن عید قربان جشن می گیرد.

جشنهای چهار روزه عید قربان مسلمانان با جشنهای کریسمس مسیحیان و هانوکای یهودی به طور تقریبی در یک زمان قرار گرفته است. در بسیاری از نقاط روز عید کریسمس روز 25 دسامبر بوده و با ماکتی از صحنه تولد مسیح، درخت تزئین شده کریسمس و تبادل هدایا جشن گرفته می شود.

جشن عید هانوکا به عنوان جشن نور عید هشت روزه یهودیان است که طی روزهای 4 تا 12 دسامبر (13 تا 21 آذرماه) جشن گرفته شد.

کارولین اسپلمن نماینده پارلمانی حزب محافظه کار گفت: همزمانی این اعیاد و جشنها تداعی کننده برقراری بنیادهای قوی احترام و تساهل دوجانبه است. بریتانیا می تواند جامعه شمول گرایی باشد و مردم تمام ادیان در این جشنها شرکت کرده و برای حضور خود ارزش قائل باشند.

وی افزود: بنابراین از این فرصت استفاده کرده و به همه هانوکا، عید قربان و کریسمس را تبریک می گویم.

اقلیت مسلمان بریتانیا امروز چهارشنبه برای اقامه نماز عید قربان به مساجد رفته و مراسم عید را پس از آن برگزار می کنند.

بسیاری از مسلمانان در طول تعطیلات عید قربان به شهرهای بزرگتری چون لندن، بیرمنگام، گلاسگو و منچستر سفر می کنند تا جشنهای را همراه خانواده ها و گروههای بزرگتر مسلمانان برگزار کنند.