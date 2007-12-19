انتقاد شدید نبیه بری از دخالتهای معاون رایس در امور داخلی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، در این بیانیه آمده است : رئیس پارلمان لبنان از روز نخست زمان برگزاری انتخاب رئیس جمهور در تاریخ 25 سپتامبر تا کنون به مسئولیت کامل خویش عمل کرده است و درخواستهای مکرر وی برای انتخاب رئیس جمهور بیانگر این است که رئیس پارلمان به خوبی مسئولیتهای خویش را می شناسد.

در این بیانیه از ولش خواسته شده است (برای برگزاری انتخاب رئیس جمهور در لبنان) به کسی که از وی اطاعت می کند(در اشاره به جریان 14 مارس که دنباله رو غرب است) بخواهد به مسئولیتهای خود عمل کند.

دیوید ولش چند روز پیش به بیروت سفر کرد و بعد ازانجام دیدارهایی با مسئولان لبنانی، برای بار دیگر روزگذشته وارد بیروت شد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اقدامات مداخله جویانه خود شب گذشته از "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان خواسته بود که مسئولیتهای خویش را بر عهده بگیرد و به پارلمان اجازه دهد رئیس جمهور انتخاب شود. وی همچنین مدعی شد که مخالفان دولت سنیوره مانع برگزاری انتخاب رئیس جمهور در لبنان هستند.