۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

همایش ملی تعاون و کارآفرینی اردیبهشت 87 برگزار می شود

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون از برگزاری همایش ملی تعاون و کارآفرینی با همکاری دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا امروز در یک نشست خبری گفت: یکی از برنامه های سال آینده وزارت تعاون، معرفی این حوزه به عنوان حامی کارآفرینی، اشتغال، تولید، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت است که به همین منظور قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده، همایش 2 روزه ای با همکاری دانشگاه تهران و سازمان علمی پژوهشی ایران برگزار شود.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر پس از تاکید ریاست جمهور در خصوص توجه استانداران به توسعه بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون، تاکنون با پیگیری های به عمل آمده در 21 استان این بنیادها ایجاد شده که در 9 استان دیگر نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور با توجه به وجود ضعف در مبانی نظری و کار آفرینی و عدم شناخت ویژگی های کار آفرینان، ایجاد ظرفیت برای بخش تعاون مورد تاکید است.

حسینی نیا بیان داشت: با توجه به اینکه در کشور 3 میلیون نفر دانشجو داریم علاوه بر اینکه به دنبال راه اندازی واحدهای مشاوره تعاون و کارآفرینی با همکاری وزارت علوم، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد هستیم، این واحدها را از دو هفته بعد افتتاح می کنیم و به زودی در 65 مرکز کار آفرینی، 31 واحد استانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی و 300 واحد دانشگاه آزاد توسعه خواهیم داد.

معاون تحقیقات ، آموزش وترویج تعاون ابراز داشت: علاوه بر اینکه به دنبال ایجاد نمونه های تعاونی و کسب و کار می باشیم، راه اندازی تعاونی های دانش محور در حوزه کار آفرینی را به همراه توسعه فرهنگ تعاون و همچنین ایجاد تعاونی های مادر تخصصی اساتید را در دستور کار داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر 20 درصد از مردم کشور مستاجر هستند، تاکنون و در آخرین آمار 3 میلیون و 417 هزار نفر در تعاونی مسکن مهر ثبت نام کردند که با شناسایی افراد واجد شرایط، 1 میلیون و 930 هزار نفر به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شده اند که این افراد در قالب 9 هزار و 168 تعاونی سازماندهی شده و کار واگذاری زمین و تسهیلات برای این افراد در حال انجام است. همچنین تاکنون 10 هزار مورد به پروانه ساختمانی رسیده اند و 7 هزار واحد مسکونی دیگر در مرحله فونداسیون است.

حسینی نیا همچنین متوسط اعضا هر تعاونی مسکن مهر را 1200 نفر اعلام کرد و گفت: حوزه تحقیقات و آموزش وزارت تعاون در این خصوص اقدام به چاپ 10 هزار جلد کتاب با عنوان مدیریت تعاونی های مسکن مهر نموده که محتوی حقوق متقابل اعضا و تعاونی و ویژگی های بخش تعاون در حوزه مسکن است.

همچنین سید مصطفی رضوی رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در این نشست خبری گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ساز وکارهای مناسب توسعه تعاون و کار آفرینی در کشور فراهم نیست، تصمیم گرفته شد جهت ایجاد فضای مناسب و کمک به فرایند کار آفرینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، همایش 2  روزه با همکاری وزارت تعاون و دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اظها رداشت: قرار است این سمینار به بررسی چالشهای موجود در بخش تعاون و  توسعه کارآفرینی بیانجامد و در آن پژوهشگران ،کارآفرینان و مدیران به تبادل نظر بپردازند.

وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری همایش 4 کارگاه نیز برگزار می شود که امیدواریم فرصتی برای شناخت دستاوردهای بخش تعاون ایجاد شود.

رضوی ابراز داشت: ضمن توجه همایش به جلب مشارکت در توسعه تعاون قرار است از مشارکت شرکت کنندگان خارجی از کشورهای هند و سوئد نیز به صورت حضوری یا الکترونیکی بهره مند شویم.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران افزود: متاسفانه هم اکنون بخش دولتی رقیب بزرگی برای توسعه بخشی از تعاونی و خصوصی است که باید سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی لازم برای توسعه این دو بخش دیده شود.

وی همچنین از انجام ثبت نام اینترنتی متقاضیان کارشناسی ارشد در دانشگاه مجازی خبر داد و افزود: از امروز دانشگاه تهران از متقاضیان رشته کارآفرینی در گرایشهای کسب وکار جدید ، کارآفرینی عمومی و کارآفرینی سازمانی ثبت نام به عمل می آورد که قرار است در فاز اول 150 دانشجو از رشته های مختلف پذیرش شود.

