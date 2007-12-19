تولید سوخت هسته ای استراتژی ایران است / بازی برد برد با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، دکتر علی لاریجانی، پیش از ظهر امروز در همایش "انرژی هسته ای و کاربردهای آن" که در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با صداقت، استراتژی هسته ای خود را دنبال می کند، گفت: دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ملت ایران بوده و ملت ما به این استراتژی صحیح پایبند هستند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در مورد وضعیت نیروگاه بوشهر و ارسال اولین محموله سوخت آن نیز تاکید کرد: استراتژی آینده جمهوری اسلامی تولید سوخت هسته ای است.

لاریجانی در مورد احتمال تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نیز گفت: فضای بین المللی در مورد مسئله هسته ای ایران فضای مساعدی است و بازی برد برد با ایران است.

وی با اشاره به اینکه مسئله هسته ای ایران، چالش مهمی در مناسبات منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است، ادامه داد: ایران با نگاه مثبت خود، دیپلماسی را دنبال می کند و در مسیر درست و قانونی در دستیابی به حق مسلم هسته ای خود پایبند است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جدید بین المللی و مناسبات منطقه ای، این مهم را به جهانیان فهماند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و اعتماد سازی کاملی نسبت به آژانس داشته و استفاده از سوخت هسته ای را برای ملت ایران امری اصولی و ضروری می داند.

وی درپاسخ به سئوال دانشجویی درباره دلایل استعفای خود، از دبیری شورای عالی امنیت ملی، گفت: بنده اختلاف سلیقه ای مدیریتی با رئیس جمهور داشتم و اکنون با تمام قوا برای تحقق مسائل هسته ای ایران تلاش می کنم.