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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴

به دلیل تکمیل مراکز اقامتی دائم انجام شد؛

اسکان اضطراری مسافران عید فطر در ۴ شهر کردستان

اسکان اضطراری مسافران عید فطر در ۴ شهر کردستان

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از اسکان اضطراری گردشگران و مسافران ۴ شهر کردستان به دلیل تکمیل ظرفیت واحدهای اقامتی دائم در عید فطر خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، منصور مهرزاد صبح پنج‌شنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: به دلیل تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی دارای مجوز در شهرستان‌های سنندج، بانه، مریوان و سروآباد (هورامان)، مهمان‌سراهای ادارات، سالن‌های ورزشی، خوابگاه‌های آموزش و پرورش، مساجد و مدارس نیز تجهیز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: با تمهیدات اندیشیده شده، اسکان اضطراری مسافران و گردشگران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و ستاد اجرایی خدمات سفر استان آماده ارائه خدمات به گردشگران است.

وی با اشاره به انتخاب شهرهای جایگزین برای سفر گردشگران عنوان کرد: شهرهای سقز، کامیاران، بیجار، قروه و دهگلان شهرهای پیشنهادی ما به عنوان شهرهای جایگزین برای سفر است که مسافران و گردشگران می‌توانند در این شهرها اقامت داشته باشند.

مهرزاد تصریح کرد: ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران در همه ایام سال به‌ویژه ایام تعطیلات از الزامات اماکن و واحدهای گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها از وظایف ستاد اجرایی خدمات سفر کردستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: مسافران و گردشگران گرامی در صورت مشاهده هرگونه نارضایتی و سایر موارد می‌توانند مراتب را به شماره ۰۹۶۲۹ اطلاع دهند.

کد مطلب 6075403

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