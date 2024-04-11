اسکان اضطراری مسافران عید فطر در ۴ شهر کردستان

بهگزارش خبرنگار مهر، منصور مهرزاد صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: به دلیل تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی دارای مجوز در شهرستانهای سنندج، بانه، مریوان و سروآباد (هورامان)، مهمانسراهای ادارات، سالنهای ورزشی، خوابگاههای آموزش و پرورش، مساجد و مدارس نیز تجهیز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: با تمهیدات اندیشیده شده، اسکان اضطراری مسافران و گردشگران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و ستاد اجرایی خدمات سفر استان آماده ارائه خدمات به گردشگران است.
وی با اشاره به انتخاب شهرهای جایگزین برای سفر گردشگران عنوان کرد: شهرهای سقز، کامیاران، بیجار، قروه و دهگلان شهرهای پیشنهادی ما به عنوان شهرهای جایگزین برای سفر است که مسافران و گردشگران میتوانند در این شهرها اقامت داشته باشند.
مهرزاد تصریح کرد: ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران در همه ایام سال بهویژه ایام تعطیلات از الزامات اماکن و واحدهای گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها از وظایف ستاد اجرایی خدمات سفر کردستان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان بیان کرد: مسافران و گردشگران گرامی در صورت مشاهده هرگونه نارضایتی و سایر موارد میتوانند مراتب را به شماره ۰۹۶۲۹ اطلاع دهند.
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