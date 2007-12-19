مرکز بین المللی مرجع آرتمیای آسیا در ارومیه آغاز به کار می کند

رئیس پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: سازمان غذا و خواربار ملل متحد، (فائو) مجوز این مرکز را با اهداف مختلف علمی و عملی به طور مشترک به پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیای موسسه تحقیقات شیلات ایران در ارومیه واگذار کرده است که فعالیت رسمی خود را از اول ژانویه 2008، اوایل دی ماه آغاز می کند.

ناصر آق، مطالعه دقیق آرتمیا در 25 کشور غرب آسیا و آسیای میانه، ارائه خدمات پژوهشی و اجرای طرح های مشترک با کشورهای عضو، آموزش نیروهای متخصص و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و دانشگاهی در سطوح فوق لیسانس و دکترا را از مهمترین برنامه های مرکز بین المللی مرجع آرتمیا در غرب آسیا و آسیای میانه برشمرد.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی از آرتمیا و آبزی پروری و برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی بین المللی را از دیگر اهداف این مرکز عنوان کرد.

وی بودجه اولیه این مرکز را از محل اعتبارات ملی دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: با گسترش فعالیت های این مرکز سازمان فائو، کمیسیون اروپا و مرکز زیست محیطی سازمان ملل در تخصیص اعتبار مشارکت خواهند کرد.

آرتمیا موجود سخت پوستی است که در صنعت آبزی پروری به عنوان ماده ای غذایی نقش بسزایی ایفا می کند.