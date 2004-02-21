به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دكتر بهمن آرمان كارشناس و صاحبنظر اقتصاد صنعتي با بيان اين مطلب گفت: قبل از راه اندازي بورس فلزات تهران تعدادي از كارشناسان چندان به اين بورس خوش بين نبودند كه اين ابزار بتواند در كشور جايگاه خودش را پيدا كند و در نهايت به عنوان يك نهاد متعادل كننده عرضه و تقاضا باشد و رانت ها و سوء استفاده هاي كلاني را كه در اين بخش وجود داشت از بين ببرد و توليد كننده و مصرف كننده را به هم نزديك كند
وي افزود: اما پس از گذشت پنج ماه از فعاليت بورس فلزات تهران بايد اين واقعيت را بيان كرد كه خوشبختانه اين نهاد نوپا توانست بسيار موفق و خوب عمل كند.
به گفته آرمان در اثر مديريت خوبي كه بر بورس فلزات تهران اعمال شد ، ايران توانست امروز صاحب بورسي شود كه عملكرد آن به گونه اي مثبت بوده كه ساير دستگاهها را به ايجاد بورس هاي كالاهاي مشابه تشويق و راه را براي آنها هموار كرده است.
وي افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه دو گروه كاري براي ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي و بورس نفت در حال فعاليت هستند و اين موضوع عملا نمايانگر اين واقعيت است كه عملكرد بورس فلزات خوب بوده و ثابت كرده كه اين ابزار يك ابزار قابل اعتماد است و مي تواند در راستاي سالم سازي ساختار اقتصاد كشور و مدرنيزه كردن آن و قطع در آمدهاي نجومي بادآورده كمك فراواني كند.
مدير طرح و برنامه شركت نورد لوله و اهواز ابراز اميدواري كرد كه كليه توليد كنندگان محصولات فولادي در كشور اين نهاد را به عنوان ابزاري براي تبديل بشناسند و گفت: ما به عنوان نورد و لوله اهواز كه دومين توليد كننده ورق فولادي در كشور است برپايه شناخت دقيق از بورس فلزات و توافق با مسئولان آن از اول دي ماه كليه فروش هاي خود را از طريق بورس انجام داده ايم و ارتباط ما با مصرف كنندگان از طريق بورس انجام مي شود.
وي ابراز اميدواري كرد: در طول يك برنامه زماني سه ساله حداقل 70 درصد كل نقل و انتقالات محصولات فولادي كشور از طريق بورس فلزات تهران انجام شود.
دكتر آرمان كارشناس اقتصاد صنعتي:
بورس فلزات باعملكرد خوب خود توانست ، جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كند
بورس فلزات تهران در پنج ماهي كه از فعاليت آن سپري مي شود با يك عملكرد خوب موفق شد جايگاه خود را به نحو شايسته اي در اقتصاد كشور پيدا كند.
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