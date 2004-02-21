بورس فلزات باعملكرد خوب خود توانست ، جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دكتر بهمن آرمان كارشناس و صاحبنظر اقتصاد صنعتي با بيان اين مطلب گفت: قبل از راه اندازي بورس فلزات تهران تعدادي از كارشناسان چندان به اين بورس خوش بين نبودند كه اين ابزار بتواند در كشور جايگاه خودش را پيدا كند و در نهايت به عنوان يك نهاد متعادل كننده عرضه و تقاضا باشد و رانت ها و سوء استفاده هاي كلاني را كه در اين بخش وجود داشت از بين ببرد و توليد كننده و مصرف كننده را به هم نزديك كند

وي افزود: اما پس از گذشت پنج ماه از فعاليت بورس فلزات تهران بايد اين واقعيت را بيان كرد كه خوشبختانه اين نهاد نوپا توانست بسيار موفق و خوب عمل كند.

به گفته آرمان در اثر مديريت خوبي كه بر بورس فلزات تهران اعمال شد ، ايران توانست امروز صاحب بورسي شود كه عملكرد آن به گونه اي مثبت بوده كه ساير دستگاهها را به ايجاد بورس هاي كالاهاي مشابه تشويق و راه را براي آنها هموار كرده است.

وي افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه دو گروه كاري براي ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي و بورس نفت در حال فعاليت هستند و اين موضوع عملا نمايانگر اين واقعيت است كه عملكرد بورس فلزات خوب بوده و ثابت كرده كه اين ابزار يك ابزار قابل اعتماد است و مي تواند در راستاي سالم سازي ساختار اقتصاد كشور و مدرنيزه كردن آن و قطع در آمدهاي نجومي بادآورده كمك فراواني كند.

مدير طرح و برنامه شركت نورد لوله و اهواز ابراز اميدواري كرد كه كليه توليد كنندگان محصولات فولادي در كشور اين نهاد را به عنوان ابزاري براي تبديل بشناسند و گفت: ما به عنوان نورد و لوله اهواز كه دومين توليد كننده ورق فولادي در كشور است برپايه شناخت دقيق از بورس فلزات و توافق با مسئولان آن از اول دي ماه كليه فروش هاي خود را از طريق بورس انجام داده ايم و ارتباط ما با مصرف كنندگان از طريق بورس انجام مي شود.

وي ابراز اميدواري كرد: در طول يك برنامه زماني سه ساله حداقل 70 درصد كل نقل و انتقالات محصولات فولادي كشور از طريق بورس فلزات تهران انجام شود.

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