غرب حقوق هسته ای ایران را پایمال می کند/ چارچوب بازی با ایران تغییرکند

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به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.
این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.
اینگرام درادامه گفتگو با مهر اظهار داشت :" اگر این کشور در این فناوری مسلط شد ( و ایران هنوز به فعالیت مستمر سانتریفیوژها در زمان لازم برای غنی سازی موثر مقادیر کافی اورانیوم دست نیافته) ، تنها پس از آن به گزینه های تسلیحاتی توجه خواهد کرد. آنچه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا انجام می دهد این است که برخی واکنشهای ساده و مبهم واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی را که بر تهدید و اقدام تنبیهی متمرکز شده محو و ناپدید می کند و به ما فرصتی می دهد تا بر دیگر راه حلها که اعتما دسازی خواهند کرد، تمرکز کنیم."
پل اینگرام کارشناس بیسیک( BASIC)
کارشناس بیسیک با ادعای اینکه "همه نکات این گزارش برای ایران اخبار خوبی نیست. این گزارش این ایده را در آمریکا تقویت می کند که ایران تا پیش از 2003 برنامه سلاحهای هسته ای داشته و اینکه ایران توافق پادمانهای خود را شکسته است"، گفت :"اگر ایران هم اکنون در شفاف سازی برای ابهامات باقیمانده موفق شود و به جامعه بین المللی اطمینان بدهد درحالی که ممکن است اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته باشد، نمی خواهد وارد فعالیتهای مخفیانه در آینده شود؛ این امر تا حد زیادی اعتماد را تقویت خواهد کرد."
اینگرام ابراز عقیده کرد: راهبرد دنبال شده از سوی غرب در استفاده از تهدید و تحریم برای فشار بر ایران در جهت اتخاذ یک مسیر متفاوت، بر این ایده متمرکز است که این راهبردها کارساز است و این در حالی است که مدرک مربوط به این گفته آنها کاملا مبهم و بی نهایت زیانبخش است. البته اگر ایران هم اکنون کاملا در چارچوب توافق پادمانهای خود فعالیت می کند و با صراحت به دنبال سلاحهای هسته ای نیست؛ هر گونه فشاری را خنثی می کند."
این کارشناس مسائل هسته ای در پاسخ به این سئوال که آیا هدف از انتشار این گزارش پس از افتضاح عراق می تواند نشان دادن قابل اطمینان بودن سازمانهای اطلاعاتی آمریکا باشد، اظهار داشت:" به نظر من، یک دلیل مهمتر برای این گزارش هم اکنون این است که تعدادی در دولت آمریکا بسیار نگران افزایش تحرکات در واشنگتن در پشت یک اقدام نظامی هستند. همچنین کسانی در جامعه اطلاعاتی آمریکا هستند که صرفا می خواهند واقعیت پیچیده ای از این موضوع را نشان دهند."
کارشناس بیسیک در پایان گفتگو با مهر خاطر نشان کرد:" منابع دیگر انرژی - خورشید، باد و آب - نویدبخش ترین منابع انرژی برای ایران هستند ، البته در کنار راهبردهایی برای بهبود بازده انرژی و زیرساختارهای انرژی. همه نیازهای برق ایران برای آینده قابل پیش بینی مطمئنا می تواند با پوشش سقفهای آن از طریق قابهای بادی که از فناوری امروز استفاده می کنند، تامین شود. اما توجه و سرمایه گذاری به بن بست انرژی هسته ای معطوف شده است. و در این امر غرب تا حد زیادی مقصر است چرا که به به شکلی ریاکارانه و تحکم آمیز با ایران رفتار می کند؛ به گونه ای که حقوق آن را پایمال می کند."
"پل اینگرام" در گفتگو با مهر:
غرب حقوق هسته ای ایران را پایمال می کند/ چارچوب بازی با ایران تغییرکند
یکی از کارشناسان برجسته در شورای اطلاعات امنیتی انگلیس و آمریکا ( بیسیک) با تاکید بر رفتار ریاکارانه و تحکم آمیز غرب با ایران که به پایمال شدن حقوق هسته ای آن منجر می شود، اعلام کرد که غرب باید بر تغییر چارچوب بازی با ایران تمرکز کند.
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