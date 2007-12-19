غرب حقوق هسته ای ایران را پایمال می کند/ چارچوب بازی با ایران تغییرکند

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.



" پل اینگرام" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای " مهر" در پاسخ به این سئوال که آیا گزارش نهادهای امنیتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران می تواند بهانه ای برای افزایش فشارها بر تهران باشد، گفت :" این گزارش درباره چیز کم اهمیتی سخن می گوید که ما قبلا از آن اطلاع نداشتیم. مسئله مهم کسی است که واقعا آن را می گوید. حال که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با صراحت نظر قوی خود را می گویند مبنی بر اینکه ایران برنامه سلاحهای هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرده، مطمئنا این گفته باید مانع هرگونه تلاشی برای جلب حمایت در اقدام نظامی باشد و این گزارش جلب حمایت برای تحریمهای جدید را به یک کار دیپلماتیک دشوار تبدیل خواهد کرد."

هم اکنون در نظر بسیاری از آمریکایی ها بوش یک سابقه شکست خورده دارد و مردی با وسواس فکری خطرناک است.

وی افزود:"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا که همچنان به لفاظیهای خود درباره اینکه ایران یک تهدید فوری باقی می ماند ، ادامه می دهد؛ هم اکنون در نظر بسیاری از آمریکایی ها یک سابقه شکست خورده دارد و مردی با وسواس فکری خطرناک است. با این وجود من بر این نکته تاکید می کنم که واقعیتهای کمی تغییر یافته است. اگر کشوری هر گونه تلاش ملی را برای رسیدن به ظرفیت یک سلاح هسته ای در حالی هماهنگ می کند که این کشور عضو ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) است، مطمئنا این کشور در این مرحله تمرکز خود را بر ساخت سلاح متمرکز نمی کند. این کشور به دنبال آن است که توانایی خود را برای تولید ماده سوختی لازم - یک فناوری کاملا دومنظوره - کاملا در چارچوب اصول توافق پادمانهای خود متمرکز کند ."

اینگرام درادامه گفتگو با مهر اظهار داشت :" اگر این کشور در این فناوری مسلط شد ( و ایران هنوز به فعالیت مستمر سانتریفیوژها در زمان لازم برای غنی سازی موثر مقادیر کافی اورانیوم دست نیافته) ، تنها پس از آن به گزینه های تسلیحاتی توجه خواهد کرد. آنچه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا انجام می دهد این است که برخی واکنشهای ساده و مبهم واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی را که بر تهدید و اقدام تنبیهی متمرکز شده محو و ناپدید می کند و به ما فرصتی می دهد تا بر دیگر راه حلها که اعتما دسازی خواهند کرد، تمرکز کنیم."

پل اینگرام کارشناس بیسیک( BASIC)

کارشناس بیسیک با ادعای اینکه "همه نکات این گزارش برای ایران اخبار خوبی نیست. این گزارش این ایده را در آمریکا تقویت می کند که ایران تا پیش از 2003 برنامه سلاحهای هسته ای داشته و اینکه ایران توافق پادمانهای خود را شکسته است"، گفت :"اگر ایران هم اکنون در شفاف سازی برای ابهامات باقیمانده موفق شود و به جامعه بین المللی اطمینان بدهد درحالی که ممکن است اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته باشد، نمی خواهد وارد فعالیتهای مخفیانه در آینده شود؛ این امر تا حد زیادی اعتماد را تقویت خواهد کرد."

اینگرام ابراز عقیده کرد: راهبرد دنبال شده از سوی غرب در استفاده از تهدید و تحریم برای فشار بر ایران در جهت اتخاذ یک مسیر متفاوت، بر این ایده متمرکز است که این راهبردها کارساز است و این در حالی است که مدرک مربوط به این گفته آنها کاملا مبهم و بی نهایت زیانبخش است. البته اگر ایران هم اکنون کاملا در چارچوب توافق پادمانهای خود فعالیت می کند و با صراحت به دنبال سلاحهای هسته ای نیست؛ هر گونه فشاری را خنثی می کند."

این کارشناس مسائل هسته ای در پاسخ به این سئوال که آیا هدف از انتشار این گزارش پس از افتضاح عراق می تواند نشان دادن قابل اطمینان بودن سازمانهای اطلاعاتی آمریکا باشد، اظهار داشت:" به نظر من، یک دلیل مهمتر برای این گزارش هم اکنون این است که تعدادی در دولت آمریکا بسیار نگران افزایش تحرکات در واشنگتن در پشت یک اقدام نظامی هستند. همچنین کسانی در جامعه اطلاعاتی آمریکا هستند که صرفا می خواهند واقعیت پیچیده ای از این موضوع را نشان دهند."



اینگرام درباره بهترین راهبرد غرب در برابر این مسئله گفت:" بهترین گزینه برای غرب این است که خود را در برابر ایران نبیند ، بلکه بر تغییر چارچوب بازی تمرکز کند. همه کشورها هم باید در یک حرکت موزون از سلاحهای هسته ای دوری کنند. کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی همراه با ارتباطهای دیپلماتیک و فرهنگی بیشتر، به سرعت خصومتها را از بین خواهد برد. اگر تهدیدها و اجبارها از بحث کنار گذاشته شود، ایرانی ها ممکن است این مسئله را تایید کنند که توسعه این فناوریها در منافع ملی آنها قرار ندارد. در نهایت اینکه همه باید بپذیرند که گزینه هسته ای - چه نظامی و چه غیرنظامی- خطرناک و هزینه بر و یک میراث کریه و طولانی مدت برای نسلهای آینده است و اعتماد و امنیت را از بین می برد."

کارشناس بیسیک در پایان گفتگو با مهر خاطر نشان کرد:" منابع دیگر انرژی - خورشید، باد و آب - نویدبخش ترین منابع انرژی برای ایران هستند ، البته در کنار راهبردهایی برای بهبود بازده انرژی و زیرساختارهای انرژی. همه نیازهای برق ایران برای آینده قابل پیش بینی مطمئنا می تواند با پوشش سقفهای آن از طریق قابهای بادی که از فناوری امروز استفاده می کنند، تامین شود. اما توجه و سرمایه گذاری به بن بست انرژی هسته ای معطوف شده است. و در این امر غرب تا حد زیادی مقصر است چرا که به به شکلی ریاکارانه و تحکم آمیز با ایران رفتار می کند؛ به گونه ای که حقوق آن را پایمال می کند."