مرور آثار هنری سیاستمدار خاموش منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با گفتار و نوشتارهایی از میرحسین موسوی، کامران عدل و مصطفی گودرزی به دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز می‌شود و در ادامه تصاویر برخی آثار وی منعکس شده است.

موسوی در مقاله خود به چگونگی طراحی مزار شهداء هفتم تیر در سال 69 می‌پردازد و اینکه "امروز بحث مولف و اثر بسیار مرسوم است و میزان نقش مولف. بسیاری از اثرها را مستقل از مولف در نظر می‌آورند و گمان کنم طرح آرامگاه شهیدان هفت تیر می‌تواند یک نمونه قابل توجه برای این نظریات باشد." وی در ادامه برخورد سنت و مدرنیته در معماری را مورد بحث قرار داده که همواره در تقابل با هم بوده‌اند و تبارشناسی موضوع تا دوران صفویه پیش می رود.

عدل در مطلب خود مروری دارد بر آثار معماری موسوی که به زعم وی در نگاه اول یک معماری سنتی تعریف می شوند و در ادامه ساختمان‌های سازمان آب اصفهان، کانون توحید، رستوراسیون و بازسازی موزه هنرهای معاصر فلسطین، مجموعه فرهنگی هنری صبا، بقعه شهدا هفتم تیر، مسجد سلمان فارسی، دانشگاه شاهد و مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته اند.

گودرزی در نوشتاری بر نقاشی‌های موسوی، به درآمدی بر بازخوانی آثار ملهم از طبیعت وی می پردازد. نقاشِ به زعم وی خیالپردازی که دنبال بازنمایی و نمایش چیزهایی که با چشم ظاهر دیده می‌شوند نیست، بلکه در پی نمایش وجه آن جهانی چیزهاست. نمایشگاه آثار معماری و نقاشی میرحسین موسوی 26 آذر تا 16 دی در موسسه فرهنگی هنری صبا برپاست.