400 دانش آموز در مسابقات انتخابی قرآن و عترت با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مسابقات دو روزه، 400 دانش آموز راهنمایی و دبیرستان بسیجی در چهار رشته حفظ، قرائت، مفاهیم و عترت به صورت شفاهی و کتبی با حضور قاریان بسیجی با هم رقابت می کنند.
در پایان این مسابقات، نفرات برتر هر سه رشته به مسابقات مرحله استانی که ۱۷دی ماه امسال در اراک برگزار میشود، راه می یابند.
این مسابقات جهت آشنایی دانش آموزان و انس بیشتر آنان با قرآن و مفاهیم بلند و زیبای آن انجام می گیرد.
همچنین این مسابقات طی روزهای آینده در همه شهرستانهای استان بین دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان برگزار میشود.
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