400 دانش آموز در مسابقات انتخابی قرآن و عترت با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مسابقات دو روزه، 400 ‬دانش آموز راهنمایی و دبیرستان بسیجی در چهار رشته ‌حفظ، قرائت، مفاهیم و عترت به ‌صورت شفاهی ‌و کتبی با حضور قاریان بسیجی با هم رقابت می کنند.

در پایان ‌این مسابقات، نفرات برتر هر سه‌ رشته به مسابقات مرحله استانی که ‪ ۱۷‬دی ماه امسال در اراک برگزار می‌شود، راه می ‌یابند.

این مسابقات جهت آشنایی دانش آموزان و انس بیشتر آنان با قرآن و مفاهیم بلند و زیبای آن انجام می گیرد.

همچنین این مسابقات طی روزهای آینده در همه شهرستانهای استان بین دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان برگزار می‌شود.