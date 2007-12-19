آمریکا خواهان حل بحران لبنان نیست/سفر ولش تحریک آمیزاست

به گزارش خبرگزاری مهر،"میشل عون" در گفتگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: سفر ولش به لبنان و طریقه سخن گفتن وی بیانگر این است که سفر وی یک سفر تحریک آمیز است و برای ایجاد راه حلی برای از بین رفتن مشکل لبنان صورت نگرفته است.

وی گفت : خطر پیش روی لبنان به سبب حمایتهای آمریکا از دولت کنونی لبنان با تمام اشتباهات بسیار آن، حاصل شده است. اشتباهاتی که پایه و اساس نظام لبنان را فروپاشید؛ نمایندگی مردمی را از بین برد؛ مجلس قانونگذاری را منحل کرد و خواستار خروج از قانون اساسی است.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد: حمایت آمریکا از جناح حاکم در لبنان، طرف دیگر را به درگیری و نزاع تشویق می کند و حمایتهای بی حد و حصر آمریکا از دولت کنونی منجر به درگیری خواهد شد که آمریکا مسئول آن خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه مخالفان سنیوره از حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور چشم پوشی نخواهند کرد وتا زمانی که تفاهمات واقعی حاصل نشود در جلسه انتحاب رئیس جمهور در پارلمان حاضر نخواهند شد، گفت : سوریه به حل و فصل بحران لبنان و برقراری سازش کمک می کند.

وی در عین حال بر لزوم ایجاد روابط حسنه با سوریه تاکید کرد.

عون در ادامه ابراز تعجب کرد که چرا با وجود کمکهای تکنیکی و پیشرفته بسیار آمریکا و کشورهای غربی به دولت کنونی لبنان، جنایتهایی(ترورهایی) که در این کشور رخ داده، کشف نشده است. وی گفت : این شکست (ما را) درباره توانایی دولت لبنان در اداره امور دولت به شک وا می دارد.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان در پایان خاطرنشان کرد: اوضاع کنونی لبنان حالت عمومی را در این کشور به وجود آورده است که اعتماد به دولت کنونی را از بین می بر،د زیرا این دولت نتوانسته یک جنایت از جنایتهایی را که در لبنان اتفاق افتاده است، کشف کند و طبیعی است که ماموریت دولت، حمایت از مردم است و ما(اکنون) این مسئله را در لبنان نمی بینیم.