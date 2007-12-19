کتاب یک روحانی درباره ایدز رونمایی شد/ مسیحیان در مواجهه با ایدز جلوتر از مسلمانان بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت، گفت: از 16 هزار و 900 مورد بیمار مبتلا به ایدز که تا مهرماه امسال ثبت شده، 70 درصد در طیف سنی 25 تا 44 سال اند و جالب توجه تر اینکه نیمی از این گروه 25 تا 34 سال سن دارند. آمارها نشان می دهد الگوی جنسی بیماری ایدز برای جمعیت فاصله سنی 25 تا 29 از 22 درصد در سال 81 به 26 درصد در سال85 رسیده است. مهمترین الگوی انتقال این بیماری هم در کشور ما از طریق تزریق بوده و 25 درصد موارد انتقال، ناشناخته است که این به دلیل تابو بودن بیماری است. اما پیش بینی می شود بخش زیادی از همین میزان ناشناخته از طریق روابط جنسی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت کتاب آشنا درباره ایدز، افزود: این اتفاق که یک روحانی کتابی درباره ایدز نوشته و در آن شیوه های روحانیون را برای مواجهه صحیح با این بیماری تشریح کرده، نخستین بار است که در کشور و حتی منطقه رخ می دهد. اعتقادات و آموزه های دینی برای پرهیز از مبادرت به اینگونه رفتارهای پرخطر بسیار موثر است و با توجه به نقش روحانیون در ایران، آنها می توانند منشا اثرگذاری های بزرگی در این زمینه باشند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت، تبعیض، انگ و ننگ را مهمترین رنجهایی توصیف کرد که بیماران مبتلا به ایدز با آن درگیرند و گفت: تقویت ایمان و سوق دادن بیماران به سمت آموزه های دینی توسط روحانیان می تواند به بازگرداندن آنها به زندگی عادی کمک کند.

کریستین سالازار فولکمن - نماینده یونیسف در ایران - نیز انتشار کتابی از یک روحانی درباره ایدز را مهم برشمرد و گفت: این کتاب می تواند ابزار بسیار مهمی برای پیشگیری از ایدز در ایران باشد و در عین حال نمونه مناسبی است از تحقیقی آکادمیک در این زمینه که توانسته مستندات علمی و آموزه های دینی را با هم تلفیق کند.

وی با اشاره به همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف) با رهبران مذهبی در جهت کاهش خشونت علیه کودکان، ابراز امیدواری کرد که سال آینده میلادی همکاری این صندوق با روحانیون ایرانی در دفاع از حقوق کودکان و ایجاد عدالت اجتماعی افزایش یابد.

در ادامه این مراسم، حسام‌الدین آشنا نویسنده کتاب "ما روحانیون در مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم؟" کتاب را مبتنی بر رویکرد ارتباطات برای سلامت دانست و گفت: این کتاب با هدف اقناع اجتماعی و با رویکردی بین رشته ای نوشته شده و چیزی نیست جز نشان دادن کاربرد نظریه های ارتباطات در حوزه سلامت و اگر از این رویکرد به ارتباطات بهداشتی بنگریم، می فهمیم که ایدز یک بیماری رفتاری است و تغییر این رفتار مستلزم تغییر نظام ارزشی است. از این نظر باید گفت مسیحیان بسیار جلوتر از مسلمانان اند چرا که بسیار زودتر با تغییرات جامعه مدرن خود را منطبق کردند.

وی افزود: کلیسا قرنها حکومت کرد اما قدرت و حکومت را بالاخره از دست داد اما بقایش را نه. بقای کلیسا به خاطر ارائه خدمات اجتماعی به جامعه بود. کلیسا ماند به خاطر اینکه مفید بود و کسانی هم که در حوزه مشاوره ایدز فعالیت مذهبی می کنند، بسیار فعال اند. باید روحانیون ما هم به چنین مرحله ای برسند.

سید موید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت نیز در سخنانی گفت: برخی کشورهای عربی خلیج فارس وقتی یکی از اتباعشان به بیماری ایدز مبتلا می شود، با دادن پول به او و واریز حقوق ماهیانه به حسابش نظرش را جلب می کنند که از کشور خارج شود و برود در کشور دیگری زندگی کند، در حالی که در ایران یک روحانی (حسام الدین آشنا) می آید و درباره ایدز کتاب می نویسد و کتابش در کتابخانه ملی این نظام رونمایی هم می شود. این همان اهمیتی است که ما برای کنترل این بیماری در کشور قائلیم.

وی همچنین با ذکر خاطره ای از گفتگو با یک استاندار در اوایل دولت نهم، افزود: در اوایل دولت نهم یک استاندار به من گفت که شما (مسئولان وزارت بهداشت) برای مقابله با ایدز چه می کنید؟ من هم برنامه هایمان را که شامل پیشگیری، تجویز دارو و موارد دیگر بود برایش تشریح کردم که او گفت "به نظر من برای ریشه کنی بیماری باید تمام کسانی را به این این بیماری مبتلا هستند یکجا جمع کنیم و همه آنها را با هم به دریا بیندازیم!"

معاون وزیر بهداشت بدون ذکر نام این استاندار افزود: من در واکنش به این صحبتها، خاطره ای را از یک دختر کم سن و سال که به بیماری مبتلا شده بود برایش تعریف کردم؛ این دختر پس از ابتلا به ویروس ایدز، از خانواده و جامعه اش طرد شده بود و مدت 6 ماه را در پارکهای یکی از شهرهای این مملکت گذرانده بود که خوشبختانه پیش افراد پاک نیتی رفته بود و آنها توانسته بودند او را دوباره به زندگی برگردانند و حتی مسئول کاری مرتبط با درمان بیماران ایدزی شد؛ به طوری که او که خود به بیماری مبتلا بود و سابقاً از مبتلایان و معتادان هم متنفر شده بود، بیشترین انگیزه را برای کمک به آنها پیدا کرده بود و می خواست هر طور شده آنها از بیماری خلاص شوند.

وی اضافه کرد: وقتی این واقعیت را برای همان استاندار بازگو کردم، او کاملاً تغییر عقیده داد و گفت من حاضرم برای چنین اشخاصی خیلی کارها بکنم؛ برایشان خانه بخرم، شغل دست و پا کنم و خیلی کارهای دیگر. این نشان می دهد که ظرفیتهای زیادی برای کمک در جهت پیشگیری و مواجهه صحیح با بیماران ایدزی وجود دارد و انتشار کتاب توسط یک روحانی هم از جمله همین کارهاست.

در پایان این مراسم حسام الدین آشنا با اهدای یک جلد از کتاب "ما روحانیون در مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم؟" به علی اکبر اشعری، آن را به کتابخانه ملی سپرد.