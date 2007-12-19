تشدید نظارت بر بازار همدان در آستانه شب یلدا

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت اقلام پرمصرف شب یلدا در حال حاضر در سطح مناسبی قرار دارد، افزود: با هماهنگی‌ هایی که با اصناف استان صورت گرفته، توزیع و عرضه میوه و آجیل و خشکبار در سطح گسترده با قیمت‌های مناسب توسط واحدهای صنفی انجام خواهد شد و بازرسان سازمان بازرسی بر این امر نظارت دارند.

بابایی اظهار داشت: از آنجا که بخش عمده تنظیم بازار به اصناف سپرده شده، خود نظارتی در واحدهای صنفی ایجاد شده با وجود بازرسان، افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی از جمله میوه فروشان و آجیل فروشان موظفند قیمت‌ های مصوب را رعایت کنند و برچسب قیمت را بر روی آنها نصب کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان همدان با تاکید بر این که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد، اظهار داشت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، مراتب را به سازمان بازرگانی استان گزارش دهند.