به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه روز پنجشنبه از ساعت 18 تا 21 و در سالن خانه کارگر اصفهان با حضور نویسندگان و اهالی ادب برگزار می شود.

مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، در ابتدای مراسم فتح الله معین عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان این شهر خیرمقدم خواهد گفت و در ادامه مهدی مقدری - دبیر جایزه - گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه خواهد کرد. برنامه با داستان خوانی آثار برگزیده ادامه می یابد و سپس بخش ویژه جشنواره (محمدعلی جمال زاده) با نمایش کلیپی از او آغاز می شود. در این بخش علی دهباشی نیز سخنرانی خواهد داشت. قرائت پیام سیدمحمد خاتمی، خواندن بیانیه و معرفی برگزیدگان بخشهای پایانی این برنامه است.

هدف از برپایی این جشنواره که از سوی جبهه مشارکت حوزه اصفهان برگزار می شود، توجه به خلق آثار داستانی با مضامین ملی و میهنی و گسترش حوزه فعالیتهای این جبهه در حوزه فرهنگسازی، توسعه ارتباطات فرهنگی به شهرهای غیر از تهران و تشویق چهره های جوان تر به شرکت در چنین جشنواره هایی اعلام شده است.

این جشنواره در بخش داستان کوتاه و با عنوان "داستان کوتاه کوتاه" در دو بخش اصلی (سرزمین مادری ما) و آزاد برپا شده است. در بخش اصلی این جشنواره داستانهایی شرکت داده شده اند که به موضوعات و مسائل ملی میهنی می پردازند اما در بخش آزاد، داستانهای کوتاه بدون محدودیت موضوعی حضور دارند و مورد داوری قرار می گیرند.

مرحله نخست داوری این آثار (430 داستان) توسط اعضای هیئت داوران شامل سجاد صاحبان زند، مهدی یزدانی خرم و شهلا زرلکی انجام شد و در پی این داوریها حدود 200 اثر از 100 نویسنده به دور دوم راه یافت. آثار بخش ویژه (سرزمین مادری ما) را هم زاون قوکاسیان و برهان الدین حسینی داوری کرده اند.

قرار است شرکت کنندگان در جشنواره و سایر چهره های فرهنگی حاضر در آن، با امضای طوماری از مسئولان فرهنگی اصفهان و نیز اعضای شورای این شهر بخواهند که نسبت به اجرایی کردن یکی از مصوبات شورای شهر اصفهان در دوره قبل مبنی بر نامگذاری یکی از خیابانهای شهر به نام محمدعلی جمال زاده - که نویسنده ای اصفهانی است - اقدام کنند.