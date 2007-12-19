سیاست خارجی آمریکا نیازمند یک رهبر جدید است/ بوش در حال ادامه یک جنگ اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "باراک اوباما" که شب گذشته در جمع مردم "دس موینس" ایالت آیوا سخنرانی می کرد، در ادامه گفت : سیاست خارجی آمریکا نیازمند رهبری جدید است؛ رهبری که مسئولیت پذیری بیشتری را نسبت به اقداماتی که انجام می دهد، داشته باشد؛ لحظاتی در تاریخ وجود دارند که شما نمی توانید از راه های معمول برای برخورد با چالشهای پیش روی خود استفاده کنید و در این زمان شما باید قدرت لازم برای اتخاذ شیوه های نامتعارف را داشته باشید.

این سناتور دموکرات در ادامه انتقادهای خود از دولت بوش اظهار داشت : برای مثال زمانی که در ابتدای سال جاری من به لزوم اتخاذ "سیاست مستقیم" با ایران اشاره کردم همه از من انتقاد کردند و حتی برخی به بوش توصیه کردند تا از نظامیان آمریکایی حاضر درعراق برای حمله به ایران استفاده کند، اما گذشت زمان نشان داد که اتخاذ سیاستهای دیگر از جمله افزایش فشارهای بین المللی می تواند نتیجه بخش باشد.

باراک افزود : اتخاذ سیاستهای یک جانبه گرایانه نمی تواند سبب قدرت آمریکا شود، بلکه سبب می شود تا جهانیان آمریکا را به عنوان یک کشور متکبر بشناسند؛علاوه بر این، اتخاذ این گونه سیاستها سبب می شود تا ما نتوانیم درباره مسئله ای خاص حمایتهای بین المللی را به دست بیاوریم که برای مثال می توان به اختلاف نظر میان آمریکا با چین و روسیه در بسیاری از موارد اشاره کرد.

این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به جنگ عراق و افغانستان گفت : بوش در حال ادامه یک جنگ اشتباه است و به جای جنگ، بوش باید دست به اقدامات دیگری در این کشورها بزند؛ اعزام نیروهای بیشتر به عراق پاسخ مناسبی برای مشکلات این کشور نبود و این اقدام (افزایش شمار نیروها در عراق) نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده برسد؛ بوش تا زمانی که مشکلات موجود بین گروه های مختلف عراقی را حل نکند؛ نمی تواند بحران موجود درعراق را پایان دهد و به نظر من اگر بوش نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند؛ مقامهای عراقی به فکر چاره می افتند و آنگاه برای حل بحران این کشور راه حلهای مناسبی را پیدا می کنند.