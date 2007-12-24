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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۵۲

ایران به امنیت غذایی نسبی دست یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هم اکنون ایران به امنیت غذایی نسبی دست یافته است.

وزاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: ایران در زمینه صادرات گندم خود کفا شده است و به پنج کشور اروپایی و عربی سالانه یک و نیم تن گندم صادر می کند.

تکلوزاده گفت: در زمینه تولید "کلزا" که ماده اولیه روغن نباتی محسوب می شود به خود کفایی نسبی دست یافته ایم و سال گذشته "ارزوئیه" کرمان و در سال جاری استان فارس به عنوان رکورد دار تولید "کلزا " در کشور انتخاب شدند و بنا به نظر کارشناسان "فائو" کیفیت این محصول در ایران در دنیا بی نظیر است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون میزان زیادی گندم در کشور به عنوان "پدافند غیرعامل" برای مقابله با تحریم های احتمالی دشمن ذخیره سازی شده است و در همین راستا تحریم های احتمالی استکبار هیچ تاثیری بر تامین مواد غذایی در کشور نخواهد گذاشت.


کد مطلب 607593

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