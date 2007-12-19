نماز عید قربان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س)، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن عید سعید قربان، مراسم‌های مختلف مربوط به‌ این ایام در حرم کریمه اهل بیت (س) برپا می شود.

حجت ‌الاسلام علی اشرف عبدی افزود: مراسم قرائت دعای عرفه روز پنجشنبه ساعت 14 با مداحی میرداماد در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: شبستان نجمه خاتون، بالکن‌های شبستان امام خمینی(ره)، صحن اتابکی، شبستان‌های مسجد اعظم و صحن مسجد اعظم برای خواهران و شبستان امام خمینی(ره)، مسجد بالاسر، مسجد مطهری، مسجد طباطبایی، شبستان شماره یک مسجد اعظم و صحن صاحب الزمان(عج) برای برادران در نظر گرفته شده است.



مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) یادآور شد: در روز عید سعید قربان نماز عید ساعت هشت صبح به امامت آیت الله استادی اقامه می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: محل‌های در نظر گرفته شده برای نماز عید قربان جهت استقرار برادران و خواهران همانند برگزاری نماز جمعه است.



حجت‌الاسلام عبدی عنوان کرد: در ایام عید قربان تا عید غدیر، مراسم ‌های مدیحه سرایی و جشن ویژه این ایام در حرم مطهر برگزار می‌شود.



همچنین مراسم دعای عرفه حضرت امام حسین(ع) توسط حجت ‌الاسلام شهامت و مداحی محمد ایرانی ساعت 14 و 30 دقیقه در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.



نماز عید قربان نیز ساعت هشت صبح روز جمعه به امامت آیت ‌الله وافی در صحن مسجد مقدس جمکران اقامه خواهد شد.



دعای عرفه و نماز عید قربان نیز علاوه بر مساجد و تکایا در مسجد کوه خضر نبی(ع)، امامزاده ابراهیم(ع)، امامزاده شاه سید علی(ع)، احمد ابن حنفیه، سید معصوم، چهل اختران و امامزاده ابراهیم روستای سیرو، امامزاده زینب خاتون شهر کهک و امامزاده یحیای روستای علی ‌آباد قم برگزار خواهد شد.