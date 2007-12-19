دعوت شدگان به اردوی چهارم تیم والیبال نوجوانان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به همین منظوراز 42 بازیکن دعوت شده تا دراین اردوی سه روزه شرکت کنند.

فخرالدین فروزنده، سیدمصطفی حسینی، ذبیح الله فروزنده، رضارئیسی، آرش زمانی، مجید عسگری، بهروز عباسی، مصطفی سهرابی، داود زارعیان، محمد نبی غلامی، جابر زارعی، محمد جواد زارعیان، مصطفی زودگر، سینا میرکوه، مهدی کرمی، عباس عرب ، سعید وامان الله گمشاده زهی و مصطفی ایزدی مهر نفراتی هستند که به همراه احسان دوجی، حسین زمانی، امید رحمانی، علی قاسمی، رسول موسوی، مهدی شفیعی، علیرضا زین الدین، مهدی سلیمانی نیا، اسماعیل موسوی، بردیا کشوری، مجید راسخ، مهیار حسینی، مهرداد قاسمی، فرهاد اسکندری، علی سلیمانی، سعید تقوی، مصطفی نصیری، احسان امانی لری و رسول شهسواری به شرکت در این اردو دعوت شده اند.

دعوت شدگان به اردو زیر نظر ست کوویچ (سرمربی) و ایرج مظفری (مربی)تمرینات خود را دنبال می کنند.

رقابت های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا 22 تا 28 مهرماه سال آینده در سریلانکا برگزار می شود. 3 تیم برتر این مسابقات جواز شرکت در پیکارهای جهانی را به دست می آورند.