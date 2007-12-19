دو ژن مسئول مکانیزمهای تجمع چربی در سلول شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج پزشکی آلبرت انیشتن دانشگاه یشیوا در نیویورک که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم" (Pnas) منتشر کرده اند، دو ژن را با عنوان Fit1 و Fit2 کشف کردند که نقش کلیدی در مکانیزمهای تجمع چربی (لیپید) در سلولها را دارند.

این مکانیزمها و ژنهای حاضر در این فرایند متابولیکی در فاز بسته بندی لیپیدها در سیتوپلاسم سلولهای چربی نقش دارند.

این دانشمندان به منظور درک این عملکرد از سلولهای موشهایی استفاده کردند که در آنها این ژنها "پربیان" و یا "خاموش" شده بودند.

با وارد کردن کپیهای جدید این دو ژن در سلولهای دیواره ای، این دانشمندان مشاهده کردند که اگر ریتم تولید چربی نامتغیر باقی بماند، تعداد قطرات لیپیدی تجمع یافته در سلولهایی که در آنها این ژنها "پربیان" شده بودند، تا حد چشمگیری (از چهار تا شش برابر) افزایش می یابد.

این درحالی است که با خاموش کردن ژن Fit2 در سلولهای بافت چربی که در آنها ژن Fit1 بیان نشده بود یک کاهش قابل توجه در قطرات لیپیدی مشاهده می شود.

این دانشمندان امیدوارند با این کشف امکان توسعه داروهایی برای تنظیم بیان و یا فعالیت ژنهای Fit فراهم و چشم اندازهای جدیدی در درمان بیماری چاقی مفرط و بیماریهای وابسته به آن ارائه شود.