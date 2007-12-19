اجرای 30 نمایش در دهه فجر سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل هنرهای نمایشی در این باره گفت: "به دلیل تقارن جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی با ایام محرم، ترکیبی از برنامه‌های موضوعی برای تولید آثار میدانی و صحنه‌ای با مشارکت هنرمندان سراسر کشور در دست تولید است."

حسین پارسایی تصریح کرد: "با کمک ستاد آئین‌های عاشورایی وزارت ارشاد در 30 استان کشور برای نمایش‌های عاشورایی برنامه‌ریزی شده است. برای هر استان 15 اجرا در نظر گرفته‌ایم و از مردم هم به صورت رایگان برای دیدن این نمایش‌ها دعوت می‌شود."

وی با اشاره به سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال آینده گفت: "اعتباری ویژه برای 30 نمایش ملی شامل از هر استان یک اثر در نظر گرفته شده که با موضوع انقلاب و دفاع مقدس در مقاطع زمانی مختلف به ویژه دهه فجر 87 اجرا می شوند."

پارسایی از مدیران کل ارشاد استان‌ها خواست کارگردان نمایش‌های مورد نظر را معرفی کنند تا دایره تولید به صورت وسیع تر در استان‌ها ادامه یابد. وی در پایان متذکر شد: "اداره کل هنرهای نمایشی در حوزه دینی و توسعه تئاتر شهرستان دستاوردهای بسیار داشته که به زودی تشریح می‌شود."