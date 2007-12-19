روحانیت رهبری سیاسی جامعه را بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله دکتر احمد بهشتی ظهر امروز در نخستین یادواره شهدای روحانی و طلبه در گناباد گفت: به برکت خون شهیدان و پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت علاوه بر رهبری سیاسی، رهبری دینی و معنوی جهان اسلام را نیز بر عهده دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: روحانیت بعد از غیبت امام زمان (عج) رهبری دینی و معنوی را بر عهده داشته و در کنار پاسداری از دین جانفشانی و از خود گذشتگی کرده است.
وی اظهار داشت: نسل جوان باید بداند که روحانیت برای اعتلای اسلام و دفاع از انقلاب همیشه پیشرو بوده و سند آن شهدای روحانی و طلبه هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خوشبختانه این یادواره که در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار می شود، می تواند چراغ راهی باشد تا همگان به نقش سیاسی روحانیت پی ببرند.
بهشتی اظهار داشت: یکی از برکات انقلاب، وحدت بین حوزه و دانشگاه است که برکات فراوانی برای نظام داشته و خواهد داشت.
وی افزود: دکتر مفتح پشتاز پیوند وحدت میان دانشجو و طلبه بود که این حرکت وی، کارنامه درخشانی را برای بقا نظام ترسیم کرد.
در دوران دفاع مقدس درگناباد از 100 روحانی، 24 نفر آنان به فیض شهادت نائل شدند.
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