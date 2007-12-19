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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۴

روحانیت رهبری سیاسی جامعه را بر عهده دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در حال حاضر روحانیت، رهبری سیاسی جامعه را برعهده دارد و این هدیه الهی به جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله دکتر احمد بهشتی ظهر امروز در نخستین یادواره شهدای روحانی و طلبه در گناباد گفت: به برکت خون شهیدان و پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت علاوه بر رهبری سیاسی، رهبری دینی و معنوی جهان اسلام را نیز بر عهده دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: روحانیت بعد از غیبت امام زمان (عج) رهبری دینی و معنوی را بر عهده داشته و در کنار پاسداری از دین جانفشانی و از خود گذشتگی کرده است.

وی اظهار داشت: نسل جوان باید بداند که روحانیت برای اعتلای اسلام و دفاع از انقلاب همیشه پیشرو بوده و سند آن شهدای روحانی و طلبه هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خوشبختانه این یادواره که در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار می شود، می تواند چراغ راهی باشد تا همگان به نقش سیاسی روحانیت پی ببرند.

بهشتی اظهار داشت: یکی از برکات انقلاب، وحدت بین حوزه و دانشگاه است که برکات فراوانی برای نظام داشته و خواهد داشت.

وی افزود: دکتر مفتح پشتاز پیوند وحدت میان دانشجو و طلبه بود که این حرکت وی، کارنامه درخشانی را برای بقا نظام ترسیم کرد.

در دوران دفاع مقدس درگناباد از 100 روحانی، 24 نفر آنان به فیض شهادت نائل شدند.

کد مطلب 607640

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