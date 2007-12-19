تاسیس دانشکده مخترعین و مبتکران در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری فدراسیون جهان مخترعان با برگزاری المپیاد اختراعات و ابتکارات در ایران موافقت کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی دانشگاههای جهان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد از عضویت در فدراسیون جهانی اختراعات، نامگذاری روز ملی دانشمندان ایران و مجارستان، راه اندازی دبیرخانه مسابقات بین المللی در دانشگاه آزاد و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی با مجامع بین المللی استقبال می کند.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش محوری و تعامل با دانشگاههای معتبر دنیا در زمینه انتقال اطلاعات و دستاوردهای علمی و تبادل دانشجویان اساتید است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد 50 مرکز رشد و پارک تحقیقاتی در این دانشگاه برای توسعه پژوهش و تجاری کردن اختراعات و ابتکارات خبر داد.

دکتر آندریاس ودرش دبیر کل فدراسیون جهانی مخترعان نیز گزارشی از روند ثبت اختراعات، جایگاه دانشجویان و مخترعان ایرانی در فدراسیون جهانی ارائه داد.

وی افزود: ایران کشوری پیشرفته و دارای تکنولوژی مناسب است که باید افتخارات، اختراعات و فناوریهای خود را به جهانیان معرفی کند.

عضو ناظر سازمان مالکیتهای فکری سازمان ملل متحد اضافه کرد : هر چند برخی از کشورهای غربی سعی دارند تا با به انزوا کشیدن ایران دستاوردهای علمی تان را نادیده بگیرند، اما جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای اختراعات و ابتکارات خوش درخشیده است.

ودرش گفت: بر اساس برنامه کیفیت و کمیت اختراعات ثبت شده و فعالیتهای علمی ایران آینده روشنی دارد.

به گزارش مهر، در خاتمه مراسم، لوح تقدیر و نماد فدراسیون جهانی مخترعان و نمایشگاه جهانی اختراعات به دکتر جاسبی رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام اهدا شد.