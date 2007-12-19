  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

عبدالله جاسبی خبر داد:

تاسیس دانشکده مخترعین و مبتکران در دانشگاه آزاد

تاسیس دانشکده مخترعین و مبتکران در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با دبیر کل فدراسیون جهانی مخترعان و اعضای این فدراسیون از تاسیس دانشکده مخترعین و مبتکران در دانشگاه آزاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری فدراسیون جهان مخترعان با برگزاری المپیاد اختراعات و ابتکارات در ایران موافقت کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی دانشگاههای جهان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد از عضویت در فدراسیون جهانی اختراعات، نامگذاری روز ملی دانشمندان ایران و مجارستان، راه اندازی دبیرخانه مسابقات بین المللی در دانشگاه آزاد و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی با مجامع بین المللی استقبال می کند.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش محوری و تعامل با دانشگاههای معتبر دنیا در زمینه انتقال اطلاعات و دستاوردهای علمی و تبادل دانشجویان اساتید است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد 50 مرکز رشد و پارک تحقیقاتی در این دانشگاه برای توسعه پژوهش و تجاری کردن اختراعات و ابتکارات خبر داد.

دکتر آندریاس ودرش دبیر کل فدراسیون جهانی مخترعان نیز گزارشی از روند ثبت اختراعات، جایگاه دانشجویان و مخترعان ایرانی در فدراسیون جهانی ارائه داد.

وی افزود: ایران کشوری پیشرفته و دارای تکنولوژی مناسب است که باید افتخارات، اختراعات و فناوریهای خود را به جهانیان معرفی کند.

عضو ناظر سازمان مالکیتهای فکری سازمان ملل متحد اضافه کرد : هر چند برخی از کشورهای غربی سعی دارند تا با به انزوا کشیدن ایران دستاوردهای علمی تان را نادیده بگیرند، اما جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای اختراعات و ابتکارات خوش درخشیده است.

ودرش گفت: بر اساس برنامه کیفیت و کمیت اختراعات ثبت شده و فعالیتهای علمی ایران آینده روشنی دارد.

به گزارش مهر، در خاتمه مراسم، لوح تقدیر و نماد فدراسیون جهانی مخترعان و نمایشگاه جهانی اختراعات به دکتر جاسبی رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام اهدا شد.

کد خبر 607646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها