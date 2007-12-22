ادامه این رونددر سایپا بازیکنان رابی تعصب می کند/ تیم باید تقویت شود

مجتبی تقوی درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد شرایط سایپا برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق افزود: این تیم نمایش خوبی در لیگ داخلی نداشته است اما انگیزه حضور در لیگ قهرمانان آسیا باعث افزایش انرژی و توانایی بازیکنان برای حضور موفق در این مسابقات خواهد شد.

وی با بیان این مساله که سایپا برای موفقیت در این مسابقات در خطوط مختلف نیاز به ترمیم دارد، درمورد دلایل افت این تیم در لیگ ادامه داد: این یک اپیدمی در فوتبال ماست که تیم قهرمان در فصل بعد دچار مشکلاتی اینچنین می شود و در بهترین حالت نمی تواند قهرمانی اش را تکرار کند. البته این تیم ها می توانند با تغییر و تحولات مثبت و همچنین ایجاد انگیزه در تیم خود شرایط موفقیت خود را بوجود آوردند. همان اتفاقی که در فولاد رخ نداد و بی انگیزگی بازیکنان زمینه سقوط آنها را فراهم کرد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال سایپا همچنین تاکید کرد: سایپا در این سالها با زجر کشیدن جوانگرایی کرد. این تیم مشکلات زیادی را تحمل کرد و پس از مایلی کهن و جیوانی می که برای تیم زحمات زیادی را متحمل شدند، هدایت تیم به من رسید ولی مزد زحماتم را به آن شکل دادند و من را از تیمی که 14 سال آنجا بودم و خانه دومم بود، کنار گذاشتند.

وی اضافه کرد: در آن مقطع ارتباط من و بازیکنان بسیار نزدیک و دوطرفه بود. در آن زمان بهترین ترکیب 2-4-4 را در تیم ایجاد کرده بودم و با بازیکنان جوان که امروز به مردان بزرگی در فوتبال تبدیل شده اند، توانستیم در سال نخست تیم را در مسابقات پلی آف قهرمان کرده و سهمیه آن را در لیگ برتر حفظ کنیم.

مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان همچنین خاطرنشان کرد: ما در هفته های نخست سال دوم خوب نتیجه گرفتیم اما بعد از چند وقت با مشکل گلزنی مواجه شدیم ولی فرصت ادامه همکاری پس از آن نتایج از ما گرفته شد. البته همان تیم وقتی با تجربه تر شد و یک - دو بازیکن نیز به جمع نفرات قبلی ملحق شدند، سال گذشته توانست قهرمان لیگ برتر شود.

وی با اشاره به این موضوع که می خواستیم در آن مقطع علم را وارد تیم کنیم، افزود: در آن زمان تنها تیمی بودیم که گروه آنالیزور و کادر پزشکی حرفه ای داشتیم. حتی پس از حفظ تیم در لیگ برتر تا آغاز مسابقات سال بعد یک روز استراحت نکردم و از ساعت 7 صبح تا 9 شب در باشگاه بودم و به همراه مدیران تیم برای موفقیت سایپا برنامه ریزی می کردم.

تقوی با بیان این مساله که بی نهایت به سایپا علاقه دارد، اظهارداشت: درست است امروز در سایپا نیستم ولی تاریخ همه چیز را ثبت می کند، در 13 سالی که در سایپا بودم قرارداد سفید امضا کردم. حتی پارگی رباط صلیبی پایم یادگاری این باشگاه است.

وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه در باشگاه سایپا هیچ احترامی به بازیکنان گذشته و پیشکسوتان این تیم گذاشته نمی شود که این ضعف بزرگی است. درباشگاه های دیگر اکثر امور اجرایی تیمهای پایه در اختیار پیشکسوتان با تجربه گذشته است اما با امثال تقوی که 13 سال در این تیم حضور داشتند در نهایت چه برخوردی شد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال سایپا همچنین به این موضوع اشاره کرد که روزگاری قلعه بانی می گفت تاریخ و شناسنامه این باشگاه هستم، ادامه داد: وقتی با پیشکسوتان در این باشگاه اینچنین برخورد می شود بازیکنان جدید هم با خود چنین فکر می کنند که در آینده ای نزدیک هم با آنها این برخوردها خواهد شد و بسیاری از انگیزهایشان را برای تعصب به تیم از دست می دهند.

وی درمورد احتمال موفقیت این تیم در نیم فصل دوم و لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: با تمام احترامی که برای کادرفنی فعلی سایپا قائلم باید بگویم کادرفنی این تیم نیاز به تقویت دارد و مطمئنا چنین موضوعی کمک می کند آنها در آینده ای نزدیک از وضعیت و جایگاه فعلی رها شوند.

تقوی در پایان در مورداخباری که در خصوص تغییرات مدیریتی در باشگاه سایپا مطرح شده است، گفت: من آنجا نیستم و نمی توانم در این خصوص صحبت کنم اما چیزی که مشخص است این بوده که سایپا دچار مشکل شده و کارشناسانی که در این باشگاه حضور دارند، مطمئنا در این خصوص تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل من نباید در این مورد صحبت کنم.