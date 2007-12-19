امیدی به تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی غیرمستقل نیست / ابلاغ دیرهنگام بودجه دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد واسعی امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت بهداشت را تولید کننده و مصرف کننده دانش کاربردی دانست و افزود: این مسئله دارای معایب و محاسنی برای وزارت بهداشت است. مهمترین عیب این مسئله مشکلاتی است که برای تخصیص بودجه برای دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد می شود و حسن آن این است که مشکلات را به راحتی مشاهده می کنند و می توانند برای آن تحقیقات مبتنی بر حل مشکل ارائه کنند.

وی با رشد تحقیقات علوم پزشکی در کشور خاطرنشان کرد: سعی داریم شاخصهای بررسی تولیدات علمی دانشگاههای علوم پزشکی را در جهت ارتقاء این شاخصها تغییر دهیم. این شاخصها را در نشست با معاونین پژوهشی بررسی خواهد شد.

واسعی در خصوص تحقیقات کاربردی در علوم پزشکی گفت: اینکه چگونه می توان به تولیدات علمی کاربردی رسید را باید به طور جدی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی پیگیری کنیم. در حال حاضر برای تقویت چارت تشکیلاتی مراکز تحقیقاتی باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد. درست است که وزارت بهداشت موافق ایجاد مراکز تحقیقاتی بیشتر است اما این مراکز باید تولید علم بیشتر حرکت کنند.

وی تعداد هیئت علمی علوم پزشکی را برای انجام تحقیقات این دانشگاهها ناکافی دانست و گفت: هیئت علمی علوم پزشکی در چند بخش درمانی، آموزشی و پژوهشی به فعالیت می پردازد و با توجه به این مسئله و بار درمانی زیادی که در بسیاری مواقع پژوهش و آموزش را تحت الشعاع قرار می دهد نیاز است که این تعداد با توجه به پتانسیل مراکز تحقیقاتی افزایش یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به دلایل برخی کشورها برای کاهش روند تولید دانش در ظاهر، گفت: این مسئله دلیل کاهش روند تولید دانش در این کشورها نیست زیرا آنها به سوی پتنت های بیشتر که از مقالات منتج شده، سوق پیدا کرده اند.

وی ابلاغ دیرهنگام و غیر واقعی بودن میزان درخواست بودجه دانشگاههای علوم پزشکی را مهمترین مشکل در این بخش برشمرد و گفت: عدد واقعی بودجه در زمانی که به دانشگاهها تعلق می گیرد با میزانی که بر روی کاغذ ثبت شده ، متفاوت است که این مسئله مشکلاتی را برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ایجاد کرده است.

واسعی با اشاره به وجود 158 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی یاد آور شد : از این تعداد، 66 مرکز در مورد علوم پایه پزشکی و 92 مرکز در مورد علوم بالینی در حال تحقیق هستند و به زودی و پس از تأمین اعتبار سعی می شود مراکز تحقیقاتی مرکزی و منطقه ای برای کمک به توسعه مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه راه اندازی شود.

وی رشد مقالات کشور و افزایش کیفیت مجلات علوم پزشکی که در پایگاههای استنادی بین المللی نمایه شده اند را مطلوب توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به آمار موجود ایران در طی مدت 10 سال از 1996 تا 2006 در مقام دوم پس از عربستان سعودی از نظر تعداد مقالات حضور داشت اما خوشبختانه با توجه به رشد 35 درصدی تعداد مقالات علوم پزشکی ایران در 10 ماهه اول سال 2007 توانسته ایم یک هزار و 990 مقاله در ISI به چاپ برسانیم که رتبه اول منطقه را نصیب ایران کرده است.

به گزارش مهر، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: کشور ترکیه توانسته است بیشتر مجلات خود را در پایگاه های استنادی بین المللی، نمایه کند و این مسئله به ارجاعات بیشتر به مقالات آنها و رشد نمایه شدن مقالات آنها در سایت های معتبر بین المللی انجامیده است و از رو سردبیران مجلات علمی ایران نیز باید تلاش کنند که در سایت های معتبر مجلات خود را نمایه کنند.

وی از راه اندازی دوره آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش، تربیت پژوهشگران حرفه ای در حوزه علوم پزشکی و تهیه e-journal وزارت بهداشت برای چاپ مقالات برتر حوزه علوم پزشکی کشور به عنوان برنامه های در دست اقدام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نام برد.

واسعی گفت: تعداد مقالات به ازای هر عضو هیئت علمی را در حوزه علوم پزشکی 6/1 است که این میزان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 01/1 است که نشان می دهد هر محقق این دانشگاه یک مقاله به چاپ رسانده است اما انتظار می رود این افراد موقعیت علمی خود را بهتر درک کنند و تلاش بیشتری برای بالابردن تعداد مقالات خود انجام دهند. در واقع تعریف تعداد مقاله برای هر مرتبه علمی یکی از راهکارهای افزایش تعداد مقالات به ازای هر عضو هیئت علمی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از انتخاب یکی از مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از مجلات برتر جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی کشور رازی خبر داد.