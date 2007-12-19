دانشگاهها شیرینی افزایش بودجه پژوهشی را احساس نکرده اند / وزارت بهداشت با نامهربانی در جذب بودجه مراکز تحقیقاتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در زمینه 75 درصد پولی که تحت عنوان پژوهش در حال هزینه شدن است اما در اختیار مراکز دانشگاهی نیست، خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری بر این نکته تأکید داشته است که این مسئله را قبول دارد و این موضوع به دلیل عدم همکاری سایر دستگاههای اجرایی با دانشگاهها بوده است.

وی گفت: پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی دارای دو مشکل عمده است. پژوهش انتزاعی و جزیره ای و منجر نشدن اغلب مقالات به تحقیقات کاربردی از جمله این مشکلات است که باید محققان برای رفع این مشکلات چاره ای بیاندیشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: فرآیند تحقیق انتزاعی و جزیره ای موجب می شود اختلالاتی در روند کاری تحقیقاتی هیئت علمی ایجاد شود و موجب می شود که تولید علم به یک فرآیند جمعی منجر نشود.

وی یاد آور شد: موضوع دیگری که دانشگاههای علوم پزشکی در بخش تحقیقات با آن مواجه اند این است که جمع بندی نتایج تحقیقات علوم پزشکی چندان تأثیری در شاخص های سلامت نداشته است و دانشگاهها نتوانسته اند در پژوهشهای علمی کاربردی به خوبی عمل کنند.

زالی در خصوص جذب بودجه پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: مسئولین کشوری عنوان می کنند با وجود اختصاص این میزان بودجه به تحقیق، چندان شیرینی تحقیقات دانشگاهها لمس نشده است و تا زمانی که نتایج تحقیقات لمس نشود، مسئولین اختصاص بودجه بیشتر را به راحتی امکانپذیر نمی دانند البته این مسئله نیز مهم است که هنوز کشور تخصیص کسری از میزان بودجه ناخالص داخلی را به طور واقعی تعیین نکرده است.

وی با تأکید بر این نکته که پژوهش باید کاربردی و منوط به نتیجه باشد، گفت: درست است که اختصاص بودجه به پژوهش باید با گشاده دستی همراه باشد اما این تحقیقات نیز باید در سالهای آینده به ثروت تبدیل شود و به دانش بومی بیانجامد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تقدیر از تلاش پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتقاء رتبه پژوهشی این دانشگاه در رتبه بندی وزارت بهداشت، گفت: باید بدانیم که راه نرفته بسیاری باقی مانده است و تمام این تلاشها تنها بخش کوچکی از پتانسیل واقعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

وی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواست نقش خود را به عنوان قطبهای علمی ایفا کنند و از ایفای نقش کمرنگ برخی از مراکز انتقاد کرد و اضافه کرد: فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق با شأن و اندازه دانشگاه نیست.

زالی اضافه کرد: در خارج از کشور اگر محققی نتواند مقالات خود را به جذب گرانت تبدیل کند باید در دبیرستان ادامه کار دهد و این نشان می دهد که اعضای هیئت علمی باید راه تحقیق را با جدیت بیشتری بپیمایند و بازاریابی پژوهشی را باید به عنوان یک هنر دنبال کنند.

وی خطاب به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خواستار اقدامات جدی تر وزارت بهداشت به بودجه های تحقیقاتی شد و گفت: به نظر می رسد در توزیع بودجه وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم با نامهربانی هایی در جذب بودجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مواجه شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت در بخش تولید مقالات و دستاوردهای علمی و منجر به حل مشکلات جامعه موفقیت های بیشتری داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ضمن تأکید بر لزوم انجام رتبه بندی، درخواست کرد که شاخص های تعیین رتبه های دانشگاهها و مراکز بر اساس معیارهای تولید علم و توانمندسازی و به شکل بازبینی شده، اعمال شود.