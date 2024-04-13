  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۱۷

رییس کل دادگستری گلستان:

۱۷۰ زندانی در گلستان چشم انتظار کمک خیران هستند

گرگان- رییس کل دادگستری گلستان گفت: در حال حاضر ۱۷۰ زندانی غیرعمد در زندان های گلستان ‌چشم‌ انتظار کمک خیران برای آزادی هستند.

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون توانستیم ۲۸۰ زندانی را به آغوش گرم خانواده برگردانیم.

وی افزود: طبق برآوردهای انجام شده با کمک خیران توانستیم مبلغ پنج میلیارد تومان برای آزادی این تعداد زندانی پرداخت کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حال حاضر ۱۷۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های گلستان چشم انتظار کمک خیران برای آزادی هستند.

وی یادآور شد: با همتی که خیران داشتند توانستیم از زندان رفتن ۱۰۱ گلستانی جلو گیری کنیم که با انجام این کار از رخ دادن بسیاری از اتفاق‌ها مانند آسیب‌های اجتماعی جلو گیری شد.

