۱۷۰ زندانی در گلستان چشم انتظار کمک خیران هستند

حیدر آسیابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون توانستیم ۲۸۰ زندانی را به آغوش گرم خانواده برگردانیم.
وی افزود: طبق برآوردهای انجام شده با کمک خیران توانستیم مبلغ پنج میلیارد تومان برای آزادی این تعداد زندانی پرداخت کنیم.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حال حاضر ۱۷۰ زندانی غیرعمد در زندانهای گلستان چشم انتظار کمک خیران برای آزادی هستند.
وی یادآور شد: با همتی که خیران داشتند توانستیم از زندان رفتن ۱۰۱ گلستانی جلو گیری کنیم که با انجام این کار از رخ دادن بسیاری از اتفاقها مانند آسیبهای اجتماعی جلو گیری شد.
