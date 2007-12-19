آئین نامه "نحوه هزینه کرد درآمد هیئت پزشکی ورزشی استان ها" تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه "نحوه هزینه کرد درآمد هیئت پزشکی ورزشی استان ها" که تنظیم پیش نویس آن از چند ماه پیش شروع شده بود پس از مطرح شدن در شورای مدیران فدراسیون پزشکی ورزشی و ارائه به معاونت برنامه و بودجه سازمان تربیت بدنی امروز درنهمین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی می توانند تاهفته آینده هرگونه نظر یا پیشنهاد برای ایجاد تغییرات احتمالی در مفاد این آئین نامه را ارائه دهند.

آئین نامه "نحوه هزینه کرد درآمد هیئت پزشکی ورزشی استان ها" پس از مطرح شدن در مجمع سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی که نیمه اول اسفندماه تشکیل می شود جهت اجرا به هیئت پزشکی ورزشی استان های سراسر کشور ابلاغ می شود.

براساس این آئین نامه هیئت پزشکی ورزشی استان ها موظف هستند بر اساس شرح وظایفی که دارند برای هزینه کردن در هر یک ازبخش های پرسنلی - اداری - تشکیلاتی، سرمایه ای - عمرانی - توسعه ای، آموزش و پژوهش، بهداشت - درمان و توسعه سلامت، امور متفرقه و خارج از شمول و سهم شهرستان ها سقف مشخصی را درنظربگیرند و خود را موظف به اجرای آن کنند.

همچنین در جلسه امروز در مورد قیمت نرخ بیمه ورزشکاران هم بحث و گفتگو شد. شورای کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در نشست سه شنبه هفته آینده خود این موضوع را به صورت دقیقتر بررسی کرده و نتیجه را در دهمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی که اواخر دی ماه برگزار می شود اعلام می کند.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی در نشست آینده خود نرخ بیمه ورزشی ورزشکاران که درحال حاضر 2000 تومان است را تعیین و آن را برای اجرا در سال آینده در مجمع سالیانه خود مطرح می کند.

دکترابوالحسن فقیه (رئیس سازمان بهزیستی کل کشور) تنها عضو هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی است که در جلسه امروز غایب بود.

دکترعبدالرضا ساور(معاون فرهنگی، حقوقی و مجلس سازمان تربیت بدنی)، دکتربهنام پرهیزگار(مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی)، دکترعزیزی (مشاورحقوقی فدراسیون پزشکی ورزشی) به همراه دکترکرم الله علیمرادی، دکترمحمد رازی و دکتر طلیعه آل نبی (رئیس، نایب رئیس و دبیرفدراسیون پزشکی ورزشی ) و احمد فائقی (رئیس کمیته خدمات درمان فدراسیون پزشکی ورزشی)دراین جلسه حضور داشتند.