قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در کشور باید به درستی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده، ظهر امروز در جلسه بررسی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات مجلس در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در مکانهای ممنوعه از مسئولان خواست این مصوبه را به درستی اجرا کنند.

وی توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و فراگیر شدن عمومی بهداشت را از اهداف مهم دولت نهم دانست و ادامه داد: مسئولان موظف به اجرای این سیاست دولت هستند.

محمدزاده از دخانیات و موادمخدر به عنوان هدیه شوم استکبار جهانی به کشورهای در حال توسعه یاد کرد و افزود: همه ساله میلیاردها نخ سیگار خارجی به سوی کشورهای جهان سوم قاچاق می‌ شود.

وی همچنین توجه به همگانی کردن ورزش در پیشگیری از اعتیاد به انواع دخانیات و مواد مخدر را یک اقدام اساسی عنوان کرد.

محمدزاده با اشاره به نقش تربیت بدنی در عمومی شدن ورزش، لزوم تخصیص مکانهای شهری به روستایی برای ورزش جوانان و زنان جامعه را یادآور شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی نیز در این آیین استعمال دخانیات را عامل بیماری‌های قلبی و عروقی، انواع سرطانها و بسیاری از بیماری‌های ناشناخته اعلام کرد و گفت: علاوه بر خسارات جسمی سالانه افزون بر ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ریال در کشور ما از بابت استعمال دخانیات به دود تبدیل می‌شود.

محمدرضا ترجمان، توسعه برنامه‌های آموزش همگانی و آگاه‌ سازی مردم از مضرات استعمال دخانیات را از راهکارهایی عنوان کرد که می‌تواند در کاهش مصرف دخانیات نقش اساسی داشته باشد.