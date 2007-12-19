آیت الله حاج شیخ محمود اکبر زاده از علمای برجسته مشهد دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وی که عمر با برکتش را صرف تبلیغ دین مبین اسلام و احکام الهی کرده بود دیروز بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد درگذشت.

این عالمی ربانی دارای ده ها عنوان کتاب و تالیفات ارزشمند دینی و پژوهشی بوده و "اربعینات" اثر ماندگار اوست که با سالها تحقیق و سعی وی به رشته تحریر در آمده است.

مرحوم آیت الله شیخ محمود اکبرزاده از فعالان سیاسی دهه 50 بود و از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در راه دین و اسلام تلاشهای فراوانی کرد به صورتی که بعد از ارتحال آیت الله سید جواد خامنه ای از سوی رهبر معظم انقلاب به امامت مسجد گوهرشاد حرم رضوی منصوب شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر آن فقید سعید ساعت هشت و 30 دقیقه صبح روز پنجشنبه از مکان حسینیه پیروان دین نبوی واقع در خیابان نواب صفوی مشهد برگزار خواهد شد.