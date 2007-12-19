ناتوانی آمریکا و اسرائیل در اقدام علیه ایران پس از گزارش NIE

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، سرلشگر" آهارون زیوی فرکاش" در سخنرانی در سمینار دانشگاه یهود ادعا کرد که برنامه مخفیانه سلاحهای هسته ای ایران ادامه دارد و اینکه ارزیابی غلط جامعه اطلاعاتی آمریکا از این برنامه، راه را برای ایران در رسیدن به تمایلات هسته ای آن باز کرده است.

فرکاش با اشاره به این مسئله که در زمانی که ایران برنامه خود را در سال 2003 متوقف کرده، وی ریاست اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت، ادعا کرد: ایران در آگوست سال 2002 از این مسئله مطلع شد که آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و اسرائیل اطلاعات محکمی دارند؛ مبنی بر اینکه ایران تحت پوشش یک برنامه گسترده غیرنظامی یک برنامه هسته ای مخفیانه را انجام می داده است.

فرکاش ادعا کرد:"ما تصاویر ماهواره ای را[از لویزان] در سال 2002 و مارس 2003 گرفتیم؛ در مارس 2003 لویزان ناپدید شد؛ ما یک باغ و یک زمین فوتبال را دیدیدم. آنها بیش از دو متر را کندند تا آثار این فعالیت را در آنجا از بین ببرند."

رئیس سابق اطلاعات نظامی وزارت جنگ اسرائیل افزود: موشک شهاب 3 با برد هزار و 500 کیلومتر و ظرفیت حمل یک کلاهک 700 کیلوگرمی هم اکنون فعال است. وی تاکید کرد:"ما[چنین] موشکهایی را در مانورهای ایران دیدیم."

وی همچنین دراظهارات خود که نشان از نگرانی این رژیم از توانایی موشکی ایران داشت؛ به موشکهای دوربردتر با ظرفیتهای حمل کلاهکهای بزرگتر ایران اشاره کرد .

فرکاش اعتراف کرد: این گزارش جدید آمریکا هر گونه گزینه نظامی دولت بوش علیه ایران را محو و حمایت بین المللی برای تحریمهای بیشتر را تضعیف کرد و همچنین احتمال اینکه ترکیه و کشورهای عرب سنی میانه رو ائتلافی را علیه تهران ایجاد کنند، از بین برد.

وی در گفتگو با جروزالم پست هم گفت که این گزارش با هدف سیاسی منتشر و طراحی شد تا "جرج بوش"رئیس جمهوری آمریکا توجیهی برای اقدام نظامی نداشته باشد.

فرکاش تصریح کرد:"آمریکا نمی تواند اقدامی کند و تا زمانی که آمریکا درعراق است؛ این کار برای اسرائیل هم دشوارتر است."

ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر در حالی منتشر شد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.