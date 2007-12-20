8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زودبازده آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارمیه، رحیم قربانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه این اعتبار در بدنه واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد شده از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده تزریق شده بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده های بنگاه های اقتصادی زودبازده تاکید کرد و گفت: بانکهای استان باید با نظارت بیشتر در ارائه تسهیلات برای ایجاد واحدهای صنعتی و اعطای سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی نیازمند، مسئولیت پذیر باشند.
وی اظهارداشت: باید مشکلات واحدهای تولیدی که معوقه و بدهی بانکها را دارند، شناسایی و متناسب با مشکلات آنها تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شود.
قربانی با اشاره به کسب رتبه برتر در بخش ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و اشتغال توسط استان در کشور، بیان داشت: روند تولید محصولات کشاورزی استان سیر صعودی دارد و نیاز است با ایجاد صنایع تبدیلی مناسب، میزان تولید کالاهای صنعتی را در این بخش افزایش دهیم.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این جلسه عنوان کرد: طبق آئین نامه جدید، دستگاه های اجرایی قادر هستند تنها 10 درصد از کل اعتبارات گردش مالی واحدهای تولیدی را به آنها پرداخت کنند.
علی سلیمانی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل، ناظر روند ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده هستند و برای کنترل مغایرت های آماری در این بخش، آمار مربوط به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده بدون تایید این دو بخش، قابل پذیرش نخواهد بود.
وی یادآور شد: اجرای طرح بنگاه زودبازده کارآفرین در استان تاکنون برای ۷۵هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
سلیمانی همچنین افزود: این تعداد اشتغال در قالب بهره برداری از ۴۹هزار واحد بنگاه زودبازده کارآفرین در استان ایجاد شده است.
وی یادآور شد: این تعداد بنگاه زودبازده با برخورداری از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به بهره برداری رسیده اند.
سلیمانی گفت: در قالب طرح بنگاه های زودبازده تاکنون ۷۵هزار طرح در این استان مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت بهره برداری از آنها، زمینه اشتغال ۱۲۶هزار نفر فراهم خواهد شد.
وی اعتبارات اختصاص یافته از این محل به آذربایجان غربی را تاکنون ۱۳هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون ۵۶درصد از این مبلغ، جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.
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