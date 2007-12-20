8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زودبازده آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارمیه، رحیم قربانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه این اعتبار در بدنه واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد شده از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده تزریق شده بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده های بنگاه های اقتصادی زودبازده تاکید کرد و گفت: بانکهای استان باید با نظارت بیشتر در ارائه تسهیلات برای ایجاد واحدهای صنعتی و اعطای سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی نیازمند، مسئولیت پذیر باشند.

وی اظهارداشت: باید مشکلات واحدهای تولیدی که معوقه و بدهی بانکها را دارند، شناسایی و متناسب با مشکلات آنها تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شود.

قربانی با اشاره به کسب رتبه برتر در بخش ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و اشتغال توسط استان در کشور، بیان داشت: روند تولید محصولات کشاورزی استان سیر صعودی دارد و نیاز است با ایجاد صنایع تبدیلی مناسب، میزان تولید کالاهای صنعتی را در این بخش افزایش دهیم.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این جلسه عنوان کرد: طبق آئین نامه جدید، دستگاه های اجرایی قادر هستند تنها 10 درصد از کل اعتبارات گردش مالی واحدهای تولیدی را به آنها پرداخت کنند.

علی سلیمانی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل، ناظر روند ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده هستند و برای کنترل مغایرت های آماری در این بخش، آمار مربوط به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده بدون تایید این دو بخش، قابل پذیرش نخواهد بود.

وی یادآور شد: اجرای طرح بنگاه زودبازده کارآفرین در استان تاکنون برای ‪ ۷۵‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

سلیمانی همچنین افزود: این تعداد اشتغال در قالب بهره ‌برداری از ‪ ۴۹‬هزار واحد بنگاه زودبازده کارآفرین در استان ایجاد شده است.

وی یادآور شد: این تعداد بنگاه زودبازده با برخورداری از هفت هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به بهره‌ برداری رسیده ‌اند.

سلیمانی گفت: در قالب طرح بنگاه ‌های زودبازده تاکنون ‪ ۷۵‬هزار طرح در این استان مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت بهره ‌برداری از آنها، زمینه اشتغال ‪ ۱۲۶‬هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی اعتبارات اختصاص یافته از این محل به آذربایجان غربی را تاکنون ‪۱۳‬هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون ‪ ۵۶‬درصد از این مبلغ، جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.