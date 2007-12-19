ترکیه قادر به شکست "پ ک ک" نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در گزارش این مؤسسه آمده است : "پ ک ک" نیرویی پرانگیزه است که از حمایت محلی برخوردار است و در مناطق غیرقابل دسترس مرزی به خوبی حفاظت می شود. ترکیه احتمالاً هرگز نخواهد توانست پ ک ک را شکست دهد و تجاوزهای بیشتر به مرز عراق بی فایده خواهد بود.

این گزارش پس از حمله هوایی و زمینی دو روز اخیر ارتش ترکیه به شمال عراق برای سرکوب نیروهای کرد منتشر می شود. در گزارش چتم هاوس همچنین تصریح شده دولت عراق در مواجهه با حزب پ ک ک، جانب احتیاط را گرفته است.

در ادامه گزارش آمده است : حتی اگر دولت ترکیه موفق شود آنها را از کوهستانها بیرون براند؛ این سبب خواهد شد افراط گرایان، منطقه را به پناهگاهی برای خود مشابه کوههای تورابورا(در افغانستان) تبدیل کنند.

بنا بر این گزارش، حمله هوایی اخیر ترکیه به پایگاههای کردها در شمال عراق نشان دهنده اهمیت فزاینده سیاستهای مربوط به کردهای منطقه است.

تنش بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان از 21 اکتبر گذشته زمانی آغاز شد که نیروهای پ ک ک با حمله به گشتی های ارتش ترکیه 12 نفر از آنان را کشتند. به دنبال آن پارلمان ترکیه مجوز حمله به شمال عراق را به دولت داد اما با فشارهای آمریکا و درخواست دولت عراق، آنکارا از حمله به شمال عراق خودداری کرده است.