اصل 44 قانون اساسی طرحی برای مقابله با تحریم هاست

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، علاءالدین بروجردی در مراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه شهرستان بروجرد اظهار داشت : آمریکایی ها در اولین اقدام خود در راستای تحریم ایران در یک حرکت ضد انسانی ورود داروهای ضد سرطانی را به ایران قطع کردند تا ایران با کمبود داروی ضد سرطان مواجه شود .

وی افزود : اما جوانان اندیشمند و متخصص ایران اسلامی در اندک زمانی توانستند با تکیه بر ایمان و دانش، موفق به تولید این دارو در کشور شوند .

بروجردی با تاکید بر اینکه تحریم های دشمن موجب شکوفایی خلاقیت‌های جوانان ایرانی می‌شود، تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده و همواره مایه افتخار، پیروزی و سربلندی نظام اسلامی بوده‌اند .

وی خاطرنشان کرد: به عنوان یک ایرانی به خود افتخار می کنیم که نام دانشجویان ما در راس دانشجویان سایر کشورها قرار دارد و تعداد زیادی از دانش آموزان نخبه ما در سطح دنیا می درخشند .

نماینده بروجرد همچنین با تشکر از معلمان و کسانی که در تربیت دانش آموزان تلاش می کنند، یادآور شد: در مقطع کنونی، دام های فراوانی در مسیر حرکت داشجویان ما قرار دارد که در این راستا نباید پاسداری از دانشگاه ها را فراموش کنیم .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در زمینه جلوگیری از انحراف قشر دانش آموز و دانشجو، همه آحاد جامعه مسئولند ادامه داد: اگر این دو قشر مهم در جامعه دچار انحراف شوند، سرمایه های عظیمی را از دست خواهیم داد .

وی با تاکید بر اینکه از کسانی که برای ایجاد حتی یک شغل در جامعه سرمایه گذاری کنند، استقبال می کنیم، عنوان کرد: رفاه اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و می طلبد که برای تامین معیشت مردم قدم های بیشتری برداریم.