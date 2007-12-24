زمین آموزشی در شهرقدس شهریار برای ساخت و ساز وجود ندارد

جواد مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 52 هزار و 400 دانش آموز در 46 مدرسه ابتدایی، 31 مدرسه راهنمایی، 24 مدرسه متوسطه، هشت مرکز پیش دانشگاهی، 11 کاردانش و دو هنرستان در شهرقدس مشغول به تحصیل هستند.

وی یکی از مشکلات شهرقدس را کمبود فضای آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: شهرقدس، رتبه دوم تراکم دانش آموزی را در میان شهرستانهای استان تهران داراست به نحوی که در مدارس این شهر تراکم دانش آموزی در هر کلاس، 33 تا 34 دانش آموز است.

مقدم یادآور شد: نبود هنرستان فنی برای دانش آموزان دختر از دیگر مشکلات این شهر است که باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد.