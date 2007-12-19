اجرای "خوب و عزیزی ایران زیبا" در تالار هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار هنر اعلام کرد داستان این نمایش درباره کودکی است که دوست دارد با عروسکها بازی کند، اما مادرش مخالف است و او را مجبور میکند درس هایش را حفظ کند. کودک به کارگاه عروسکسازی پدربزرگش در زیرزمین خانه میرود و ...
حمید شکوهی، مریم داننده، مونا سربندی، مریم افراز، فروز هاشمی، علی فاطمی و حسن دادشکر بازیگران و حسن دولتآبادی نویسنده نمایش "خوب و عزیزی ایران زیبا" هستند که اجرای آن با پایان یافتن چهارمین جشنواره تئاتر ماه در تالار هنر آغاز میشود.
علاقمندان برای دیدن این نمایش میتوانند به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، جنب ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان ورزنده مراجعه یا با شمارههای 88847272-88306640 تماس حاصل کنند.
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