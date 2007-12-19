"فردا روز دیگریست" در کرج نقد می شود

سید جمال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به رسالت حوزه هنری و تحت پوشش قرار دادن فعالیتهای هنری جوانان، نقد آثار تولیدی می تواند راهکار درستی برای پرورش هنرمندان جوان باشد.

وی افزود: این نمایش به کارگردانی خیرالله تقیانی پور پیش از این در جشنواره سراسری دفاع مقدس سنندج شرکت کرده بود و در آذر ماه جاری به مدت 15 روز با مشارکت بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در سالن رسالت کرج نیز به اجرا درآمد.

حسینی خاطرنشان کرد: جلسه نقد این نمایش پنجشنبه 29 آذر ماه ساعت 16 در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز کرج برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 4472287 - 4473011 -0261 تماس حاصل نمایند یا به حوزه هنری مرکز کرج واقع در میدان نبوت - خیابان مطهری - میلاد 4 - شماره 35 مراجعه نمایند.