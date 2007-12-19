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۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

الکسی دوم خواستار حل مسائل داخلی ارتدکسها شد

پاتریاک روسیه از کلیساهای ارتدکس محلی خواست مشکلات، بحثها و شرایط داخلی خود را در گفتگوهای بین مذهبی مطرح نکرده و پیش طرح آن مقابل طرف کاتولیک موضوع را میان همتایان ارتدکس خود حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، الکسی دوم دیروز سه شنبه 27 آذرماه در دیدار با متروپلیتن کریستوفر از سرزمینهای چک و اسلواکی در صومعه سنت دنیل به  نشست راونا در ماه اکتبر که هیئت اعزامی پاتریاک مسکو به نشانه اعتراض نسبت به حضور کلیسای حواری استونیا جلسه را ترک کردند اشاره کرد.

کلیسای حواری استونیا در سال 1996 از سوی پاتریاک قسطنطنیه در منطقه استونیا تأسیس شد که از نظر کلیسای ارتدکس روسیه این امر قوانین شرعی کلیسای ارتدکس روسیه را نقض کرده است.

الکسی دوم گفت : ما بر این اعتقادیم که این موضوعات باید طی یک گفتگو حل و فصل شوند نه اینکه در حضور طرف کاتولیک مورد بحث و مجادله قرار گیرد.

رهبر ارتدکسهای روسیه یادآور شد : چنین بحثهای عمومی تصویر نامناسبی درباره گفتگوهای کاتولیک – ارتدکس ایجاد می کند.

متروپلیتن کریستوفر در این دیدار به نوبه خود تأکید کرد که کلیسای ارتدکس سرزمینهای چک و اسلواکی همواره از موضع کلیسای مادر ( کلیسای ارتدکس روسیه) حمایت می کند.

کد مطلب 607750

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