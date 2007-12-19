مشترک مورد نظر زیر باران است!

باران با شدت می بارد. با این وضعیت نمی توان به موقع به محل برگزاری مراسم خبری رسید. در چنین شرایطی تصمیم گرفتم به تلفن همراه همکاری زنگ بزنم و وضعیت را برایش شرح دهم و از او بخواهم در پوشش اخبار به یاری من بیاید.

در اولین تماس با عبارت (EROR IN CONECTION) مواجه شدم. یعنی تماس مورد نظر دچار اختلال است. دوباره و سه باره و ... بالاخره در نهمین بار موفق به برقراری تماس با همکارم شدم ... .



مطمئنا بیشتر شهروندان تهرانی بارش باران را مساوی افزایش ترافیک، راهبندان، گرفتن جوی آبها و درنتیجه سختی عبور و مرور می دانند ولی چندی است که یک معضل دیگر هم به این مشکلات اضافه شده و آن هم اختلال در گوشیهای تلفن همراه در روزهای بارانی است!



مطمئن هستم که اکثر شما با این عبارات نه تنها تعجب نکرده بلکه خاطره این مشکل در ذهن شما هم نقش بسته است.



یکی از کاربران تلفن همراه در جواب این سوال که آیا به این مشکل برخورد کرده است یا خیر، گفت: اختلال در تلفن همراه که دیگر به یک مسئله عادی روزمره تبدیل شده است ولی در روزهای بارانی این اختلالات دیگر شبیه فاجعه می شود، بنده در یکی از همین روزهای بارانی در بیشتر مکالماتم مجبور به شنیدن مکالمه افراد دیگر بودم.



شخص دیگری اظهار داشت: در روزهای بارانی آنتن دهی کاملا ضعیف می شود و اگر بخواهیم با تلفن همراه دیگری ارتباط برقرار کنیم باید چند بار تماس بگیریم تا بالاخره گوشی آنتن بدهد و در دسترس قرار گیرد. حالا فرض کنید که اگر یک کار فوری و حیاتی هم در میان باشد....



اما مهندس وحید صدوقی مدیر عامل شرکت همراه اول (ارتباطات سیار) این مسئله را تکذیب کرد و به مهر گفت : همراه اول نسبت به گذشته کیفیت خود را تا حد مناسبی افزایش داده و اختلالات را هم در حد امکانات موجود کاهش داده است.



وی افزود: احتلالات در روزهای بارانی کاملا مقطعی است و به زودی هم با انجام یک سری از عملیاتها دیگر در این روزها شاهد مشکلی نخواهیم بود. (قابل توجه است که در نشست اخیر همراه اول، مهندس صدوقی خبر از واگذاری 700 هزار سیم کارت در همین هفته جاری داده است)



مزایده اپراتور سوم هم به زودی انجام می گیرد و بر تعداد کاربران تلفن همراه افزوده می شود. گویی تنها افزایش کاربر در این میان اهمیت دارد و کیفیت خدمات و آنتن دهی مد نظر نیست.

یکی دیگر از مشکلات کابران تلفن همراه در روزهای بارانی اختلال سرویس پیامهای کوتاه(SMS) است. به طوری که در برخی اوقات یک پیامک باید چندین بار SEND و یا ارسال شوند تا به مقصد برسند. همچنین که در برخی اوقات با وجودی که کاربر خبر رسیدن پیامک به مقصد را هم دریافت کرده (Delivery Reports) ولی عملا پیام کوتاه به دست شخص مورد نظر نمی رسد که معلوم نیست هزینه ای برای کاربر به همراه دارد و یا اینکه جزو پیامهای به مقصد نرسیده محسوب می شود.



آنچه در عملکرد تلفنهای همراه مشاهده می شود ضعف زیرساختهای این فناوری در کشور است. کشور ما ظرفیت پذیرش این تعداد کاربر را ندارد و بهتر است مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بیش از اینکه به فکر توسعه کاربران خود و افزایش کمی باشند، زیر ساختهای فناوری موجود در زمینه موبایل و خطوط تلفن همراه را اصلاح و تقویت کنند.