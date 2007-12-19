کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز به خارج از شهر منتقل می شود

حجت الاسلام جابربانشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: درپی نارضایتی و اظهار نگرانی شهروندان شیراز و امام جمعه شهرستان در خصوص وضعیت مکانی کارخانه روغن نباتی، مسئولان و مدیران کارخانه به دادستانی شیراز دعوت و طی جلسات مختلف مقرر شد که ظرف مدت یک ماه، زمین مورد نیاز شرکت با هماهنگی سایر ادارات مربوطه تعیین، مراحل واگذاری آن انجام و به دادستانی اعلام شود و فرمانداری و اداره کل محیط زیست همکاری لازم را در این خصوص با مدیرعامل شرکت صورت دهند.

وی با بیان اینکه در هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد که مدیرعامل شرکت حداکثر ظرف مدت یک سال و نیم پس از تحویل زمین نسبت به انتقال قسمت روغن کشی شرکت که باعث آلودگی هوا و انتشار بوی نامطلوب اقدام کند، خاطرنشان کرد: همچنین مدیرعامل شرکت متعهد شد در طول مدت تعطیلی قسمت روغن کشی شرکت، حقوق و مزایای کارگران این قسمت را طبق روال همیشه پرداخت کند ضمن اینکه شرکت مذکور سالانه از بهمن ماه تا اردیبهشت جهت تعمیر قسمت های مختلف تعطیل است.

دادستان شیراز تصریح کرد: دادستانی اقدامات و پیگیری های لازم را تا تحقق موارد مذکور و جابجایی کارخانه انجام خواهد داد.

چندی پیش امام جمعه شهرستان شیراز ضمن انتقاد نسبت به وضعیت مکانی کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز از مسئولان خواست تا نسبت به انتقال آن به خارج از شهر اقدام کنند.