سیدبندی مسابقات فوتبال جام ملت های 2011 آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سیدبندی تیم ها در مرحله انتخابی جام ملت های آسیا 2011 بر مبنای نتایج تیم ها در جام ملت های آسیا 2007 خواهد بود.

سید بندی ها:

1- عراق، 2- عربستان،3- کره جنوبی، 4- ژاپن، 5- استرالیا، 6- ایران، 7- ازبکستان، 8- ویتنام، 9- چین، 10- تایلند، 11- اندونزی، 12- امارات، 13- بحرین، 14- عمان، 15- مالزی، 16- اردن، 17- سوریه، 18- هنگ کنگ، 19- یمن، 20- کویت، 21- سنگاپور، 22- هند، 23- لبنان، 24- مالدیو.

مرحله انتخابی در دو مرحله انجام خواهد شد.

مرحله اول: تیم های رده 23 - 24 ( لبنان و مالدیو) بازی رفت و برگشت می کنند تا یک تیم به 19 تیم دیگر ( 4 تا 22) در مرحله دوم ملحق شود. مرحله دوم از ژانویه 2009 تا مارس 2010 برگزار خواهد شد. قرعه کشی مرحله اول ( بازی لبنان و مالدیو) روز 7 ژانویه 2008 در کنفدراسیون انجام خواهد شد.

مرحله دوم : یک تیم از مرحله اول به 19 تیم بین رده های 4 تا 22 ملحق می شود. این 20 تیم به پنج گروه چهار تیمی تقسیم می شوند که دو تیم سر گروه به جام ملت ها راه پیدا می کنند.

10 تیم از مرحله دوم به سه تیم برتر جام ملت های آسیا 2007 (عراق، عربستان و کره جنوبی) وتیم قطر میزبان بازیها می پیوندند که بطور اتوماتیک به جام ملت های آسیا 2011 رسیده اند. به علاوه دو تیم قهرمان جام چلنج کاپ 2008 و 2010 نیز با این جمع می آیند تا 16 تیم بازیهای جام ملت های 2011 کامل شود. برنامه مسابقات و جزئیات بازیها اوایل سال 2008 اعلام می شود.

چلنج کاپ AFC 2008

AFC سید بندی تیم های ملی در مرحله انتخابی چلنج کاپ 2008 را اعلام کرد. سید بندی تیم ها برای انتخابی چلنج کاپ 2008 براساس نتایج تیم ها در بازیهای چلنج کاپ 2006 تعیین شده است و قرعه کشی در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.

سیدی بندی:

1- کره شمالی، 2- ترکمنستان، 3- هند، 4- میانمار، 5- تاجیکستان، 6- سری لانکا، 7- نپال، 8- قرقیزستان، 9- فلسطین، 10- چین تایپه، 11- بنگلادش، 12- برونئی، 13- پاکستان، 14- کامبوج، 15- فیلیپین، 16- افغانستان، 17- بوتان، 18- ماکائو، 19- گوام، 20- لائوس.

بازیهای انتخابی در یک مرحله و با حضور 20 تیم برگزار خواهد شد. چهار تیم ملی کره شمالی، ترکمنستان، میانمار و هند ( که احتمال دارد میزبان بازیها شود) بصورت اتوماتیک به مرحله نهایی خواهند رسید.

بقیه 16 تیم (بین 5 تا 20) به چهار گروه چهار تیمی تقسیم می شوند تا تیم برتر هر گروه بالا بیاید و در مجموع 8 تیم در مرحله نهایی حاضر شوند.

قهرمان بازیهای چلنج کاپ 2008 و 2010 در بازیهای مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2011 در قطر حضور خواهند داشت.